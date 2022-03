Působil na mě jako silový a přímočarý politik, vzpomíná Nečas na Putina

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Petr Nečas se s Putinem setkal v Soči v květnu roku 2013. Tehdy se jednalo o hospodářskou spolupráci a součástí delegace bylo několik firem.

„Na toto setkání jsem v poslední době myslel velmi často. Jaký byl můj dojem? Že to je silový a velmi přímočarý politik. Na druhou stranu velmi racionální a pragmatický. To byl můj dojem z jara 2013,“ vzpomínal na Putina Nečas.

„Od té doby ale uběhla nějaká doba. Můj základní dojem byl, že to je pragmatický člověk. Teď se ukazuje, že pragmatický není. Je nepragmatický, nepředvídatelný a jdoucí za hranu všeho, co bylo ohraničeno nějakou představou bujné fantazie,“ přiznal expremiér.

Co vedlo Zemana do Ruska?

Osm bývalých politiků, mimo jiné bývalý premiér Petr Pithart nebo exministr vnitra Jan Ruml, v úterý vyzvali Miloše Zemana k abdikaci. Upozorňují na jeho dlouholeté vazby na Rusko.

„K této krizi se pan prezident postavil naprosto jednoznačně. Má stejné stanovisko jako mainstream české politiky, v ničem se neliší. Ani omylem neobhajuje postup Ruska. Měli bychom nyní zanechat vyřizování osobních účtů,“ hájí hlavu státu Nečas.

„Pan prezident Zeman byl podle mě veden pragmatickými a ekonomickými zájmy – snahou pomoci českým firmám v exportu, investicích do některých teritorií, včetně v bývalém Sovětském svazu. Konečně tento názor jsem s ním sdílel i já. Proč jsem tam jel v květnu 2013? Chtěli jsme rozvíjet pragmatickou, ekonomickou a nikoliv politickou spolupráci s Ruskou federací. Řada lidí, včetně mě, tam viděla obrovský prostor k exportu,“ vysvětlil Nečas.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu pohrozil, že pokud by se rozpoutala třetí světová válka, bude ničivá a zahrnovala by i jaderné zbraně. „Něco podobného platí od roku 1949, kdy tehdejší Sovětský svaz poprvé vyzkoušel jadernou zbraň. Vždycky se bohužel počítalo s tím, že jakákoliv globální válka bude jaderná. Je to součást zastrašovací rétoriky, kterou Rusko vede,“ uklidňuje Nečas.

Stovky tisíc uprchlíků v Česku

„Zcela evidentně došlo k tomu, že Ukrajina klade tužší odpor, než Rusové očekávali. Předpokládali i zhroucení ukrajinského odporu a i státního vedení Ukrajiny. Prezident Zelenskyj i lidé kolem něj ukázali obrovskou osobní integritu a statečnost. Patří jim za to respekt. Obávám se, že to nejtěžší ještě mají před sebou,“ varoval také expremiér.

Podle Nečase je zavedení „bolestivých“ protiruských sankcí správným krokem. „Musí také dojít k masivní podpoře Ukrajiny – zbraně, munice, zdravotnický materiál, palivo, možnost evakuace civilního obyvatelstva, atd. Musíme Ukrajině otevřít svoji náruč. Když sousední Polsko počítá s 1,5 milionu uprchlíků, realisticky musíme počítat, že 300 až 400 tisíc uprchlíků musíme přijmout na svém území,“ předpověděl Nečas.