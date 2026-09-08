Červený zmínil, že se na Šumavě nachází například rtuť, arsen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), dioxiny, furany a chlorovaná rozpouštědla. Jak moc mohou být dané látky pro zvířata či lidi nebezpečné?
Víceméně všechno jsou to v určitých koncentracích a určitém množství při expozici – ať už člověka, nebo nějaké jiné složky v životním prostředí (například zvířata pozn. red.) – toxické látky.
Některé z prezentovaných látek jsou prokázané karcinogeny, některé potencionální. Jsou to ale všechno škodlivé a nebezpečné látky.
Záleží na koncentraci a samozřejmě charakteru dané látky a době expozice.