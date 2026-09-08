Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdybych měl vedle chalupu, zajímal bych se o stav studny, říká k úniku látek expert

Kateřina Vaníčková
  15:07

Fotogalerie21 Premium

ilustrační snímek | foto: MŽP

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Prezident výkonné rady Asociace sanačních společností Jiří Unčovský v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o možném nebezpečí pro okolí i studny.

Červený zmínil, že se na Šumavě nachází například rtuť, arsen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), dioxiny, furany a chlorovaná rozpouštědla. Jak moc mohou být dané látky pro zvířata či lidi nebezpečné?
Víceméně všechno jsou to v určitých koncentracích a určitém množství při expozici – ať už člověka, nebo nějaké jiné složky v životním prostředí (například zvířata pozn. red.) – toxické látky.

Některé z prezentovaných látek jsou prokázané karcinogeny, některé potencionální. Jsou to ale všechno škodlivé a nebezpečné látky.

Záleží na koncentraci a samozřejmě charakteru dané látky a době expozice.

Jiří UnčovskýPrezident výkonné rady Asociace sanačních společností

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Ropa zůstává pod 100 dolary. Pomáhá Čína i alternativní přepravní trasy

ilustrační snímek

Cena ropy Brent v posledních dnech výrazně vzrostla a přiblížila se hranici 100 dolarů (zhruba 2 100 korun) za barel. Přesto ji zatím nepřekonala, a to navzdory dalšímu vyostření konfliktu mezi...

8. září 2026  15:15

Neoprávněně dojí stát, lhal prezidentovi, řekl Hřib. Navrhl jednat o Babišovi

Přímý přenos
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib při jednání Sněmovny (8. září 2026)

Poslanci mají schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání...

8. září 2026  6:10,  aktualizováno  15:15

Kdybych měl vedle chalupu, zajímal bych se o stav studny, říká k úniku látek expert

Premium
ilustrační snímek

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200...

8. září 2026  15:07

Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Chtějí ho lidovci, ODS i TOP 09

Přímý přenos
Jan Grolich, Marian Jurečka a Jana Filipovičová na tiskové konferenci...

Lidovci se rozhodli podle předsedy strany Jana Grolicha iniciovat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Osloví kvůli tomu další opoziční strany. A podpisy k vyvolání mimořádné schůze dají i...

8. září 2026  12:28,  aktualizováno  15:05

Praha 3 reaguje na vysoký počet cizinců, radniční noviny začala vydávat i v jiném jazyce

Pražské Vinohrady. (12. května 2024)

Praha 3 poprvé vydala svůj měsíčník také v jiném jazyce než v češtině. Poprvé tak světlo světa spatřila anglická mutace. Radnice tak chce dění ve své městské části přiblížit spoustě cizinců, kteří na...

8. září 2026  14:57

První dáma Pentagonu. Průbojná manželka může Hegsetha dostat až do Bílého domu

Premium
Americký ministr obrany Pete Hegseth s manželkou Jennifer přichází na večeři...

Jennifer Hegsethová už dávno není jen manželkou ministra obrany. V Pentagonu zasahuje do jeho práce, doprovází ho na citlivá jednání a podle všeho mu pomáhá připravovat půdu pro možnou prezidentskou...

8. září 2026  14:47

Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková

Sochařka Pavla Sceranková se stala 4. laureátkou ceny Medy Mládkové.

V pražském Museu Kampa již počtvrté udělila odborná komise Cenu Medy Mládkové. Ocenění pro význačné současné umělce si pro letošní rok z areálu Sovových mlýnů odnáší výtvarnice Pavla Sceranková. Za...

8. září 2026  11:01,  aktualizováno  14:46

Demolice zbytků vyhořelé budovy ve Zlíně pokračuje. Co bude na jejím místě?

Bourací firma se po týdenní přestávce znovu pustila do likvidace ohořelého...

Už je to jasné, torzo vyhořelé budovy 34 ve zlínském továrním areálu se zachránit nepodaří. V úterý se do něj opět zakously nůžky obřího demoličního bagru a poslední zbytky železobetonové konstrukce...

8. září 2026  14:30

Ministerstvo obrany zatrhlo náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu

Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...

Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se mezinárodní bezpečnostní konference YES, která se v týdnu koná v Kyjevě a kterou chtěl navštívit, nezúčastní. Serveru Seznam Zprávy to řekla mluvčí štábu...

8. září 2026  14:24

Za útok katanou na turisty dostal vietnamský prodavač 12 let vězení a vyhoštění z Česka

Městský soud v Praze řeší případ vietnamského prodavače, který vzal podle...

Mladému prodavači, který loni před vánočními svátky zaútočil v centru Prahy na zákazníky z Itálie, v úterý pražský městský soud uložil 12 let vězení, na neurčito ho také vyhostil z České republiky....

8. září 2026  14:12

Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a rovněž z kohezních fondů. Uvedla to mluvčí Evropské...

8. září 2026  12:53,  aktualizováno  14:05

Bydlení? Propadák, hodnotí Pražané. Politici se před volbami přou, jak dostat metropoli z krize

Pražští politici se v úterý přeli o řešení bytové krize v metropoli. Ve hře je...

Téměř osmdesát procent Pražanů hodnotí dostupnost bydlení v hlavním městě jako velmi špatnou, více než polovina dotazovaných ji oznámkovala pětkou. Viní z toho vlastníky investičních bytů, stát, ale...

8. září 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×