Na Bulovku převážejí ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Ministerstvo je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému. Na převozu pacientky do Prahy spolupracuje hasičský záchranný sbor.
Není jasné, jakou nemocí by mohla žena potenciálně trpět. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.
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Ebolu nemá, biobox si užíval, do Konga se vrátí. Americký lékař opustil Bulovku
Uganda před pár dny oznámila ukončení epidemie eboly. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu ebolou nakazilo 20 lidí, z toho dva zemřeli. Patnáct z 20 nakažených pocházelo z Konga.
„Ministerstvo zdravotnictví po celou dobu důkladně sledovalo situaci v zemi a nezaznamenalo žádný nový případ eboly,“ uvedl ministr zdravotnictví Ugandy Chris Baryomunsi. Zároveň však varoval obyvatele, aby zůstali ostražití a dodržovali bezpečnostní opatření.
Ve Fakultní nemocnici Bulovka byl nedávno hospitalizován také americký lékař, který se při zdravotnické misi v Kongu dostal do kontaktu s nakaženým ebolou. Do České republiky přicestoval 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom za přísných bezpečnostních podmínek převezla na Bulovku.