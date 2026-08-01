Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Na Bulovku převážejí ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Autor: ,
  14:34aktualizováno  14:43

Fotogalerie1

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. „Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová.

Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Ministerstvo je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému. Na převozu pacientky do Prahy spolupracuje hasičský záchranný sbor.

Není jasné, jakou nemocí by mohla žena potenciálně trpět. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.

Ebolu nemá, biobox si užíval, do Konga se vrátí. Americký lékař opustil Bulovku

Uganda před pár dny oznámila ukončení epidemie eboly. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu ebolou nakazilo 20 lidí, z toho dva zemřeli. Patnáct z 20 nakažených pocházelo z Konga.

„Ministerstvo zdravotnictví po celou dobu důkladně sledovalo situaci v zemi a nezaznamenalo žádný nový případ eboly,“ uvedl ministr zdravotnictví Ugandy Chris Baryomunsi. Zároveň však varoval obyvatele, aby zůstali ostražití a dodržovali bezpečnostní opatření.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka byl nedávno hospitalizován také americký lékař, který se při zdravotnické misi v Kongu dostal do kontaktu s nakaženým ebolou. Do České republiky přicestoval 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom za přísných bezpečnostních podmínek převezla na Bulovku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Slavný horolezec zahynul spolu s celou expedicí v Pákistánu

Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)

Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. Na sociálních sítích to oznámila jeho společnost Elite...

1. srpna 2026  15:47

Kina mají po Odyssei další hit. Rekordy boří nový Spider-Man, překonal i Avengers

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Film Spider-Man: Zbrusu nový den je obrovským hitem v amerických kinech. V předpremiérách překonal i snímek Avengers: Endgame a stanovil nový rekord. Film je na cestě za obrovskými tržbami během...

1. srpna 2026  15:38

Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.

1. srpna 2026  15:29

Prostě chceme vyhrát! Frustrovaný Trump hledá východisko z íránské války

Premium
Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)

Americký prezident Donald Trump je frustrovaný z neschopnosti ukončit konflikt s Íránem. Naznačuje, že provede další ničivý útok a vyjadřuje pochybnosti o mírových jednáních. Podle zákulisních...

1. srpna 2026

Na Bulovku převážejí ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní...

1. srpna 2026  14:34,  aktualizováno  14:43

Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny

Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)

Členové skupiny Massive Attack rozvinuli během koncertu v Singapuru vlajku Palestiny. Místní úřady zareagovaly okamžitým zákazem dalších koncertů britské skupiny v zemi. Píší to dnes britská média a...

1. srpna 2026  14:22

Škoda jeden a půl milionu korun. Hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Liberci

Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu...

Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu korun.

1. srpna 2026  14:05

Igráček Krakonoš dorazil do Harrachova. Výstava představuje 50 let legendární české hračky

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově vidění na...

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově k vidění na výstavě v Harrachově. Padesátiletou historii oblíbené české hračky mohou lidé spatřit od soboty 1. srpna do 30. září v...

1. srpna 2026  13:52

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tří dětí

Řidič v Ostravě zkolaboval a boural. Zranilo se pět lidí včetně tři...

Pět lidí včetně tří nezletilých dívek se v pátek zranilo při dopravní nehodě v Ostravě-Dubině. Devětatřicetiletý řidič nezvládl průjezd okružní křižovatkou, vyjel mimo komunikaci a havaroval v poli....

1. srpna 2026  13:19

O víkendu ochlazení a déšť, v pondělí však na Česko udeří další vlna veder

V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna...

Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Od severozápadu se postupně na většině území...

1. srpna 2026  13:05

OBRAZEM: Letadla, koupačka a hudební rauš. U jezera Most duní největší DnB festival

Drum and bassový festival Let It Roll u jezera Most. (30. července 2026)

U jezera Most se po roce opět koná Let It Roll – největší drum & bassový festival na světě. Akce trvá do zítřka a pořadatelé očekávají celkem kolem 20 tisíc návštěvníků. Program jim nabízí na 250...

1. srpna 2026

Chceme žít v Evropě, marocká stráž nás pouštěla. Migranti o cestě do Ceuty

Premium
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do...

Někteří migranti, kteří pronikli do španělské Ceuty, ukazují prstem na marocké policisty a pohraniční stráž. Tvrdí, že je pustila přes hranice a dokonce i podporovala. Někteří se domnívají, že Rabat...

1. srpna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.