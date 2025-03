Nad Česko míří písek ze Sahary, nejvíc ho bude ve vzduchu v pondělí

12:14

Do Evropy, včetně Česka, se v současnosti dostává ve vyšších vrstvách atmosféry saharský prach. Jeho koncentrace v atmosféře není vysoká, ale stačí na to, aby obloha získala mírně zakalený vzhled do bíla. Největší koncentrace by prach měl v Česku dosáhnout v pondělí, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) .