Podle zjištění policie organizovaná zločinecká skupina nejméně od roku 2019 vytvářela přeshraniční dodavatelské řetězce, jejichž prostřednictvím opakovaně krátila DPH v několika členských státech Evropské unie.
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„Tento systém byl navržen tak, aby využíval pravidla EU týkající se přeshraničních transakcí mezi členskými státy, které jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty (DPH), a to prostřednictvím zakládání fiktivních společností za účelem simulace přeshraničních dodavatelských řetězců. To pachatelům umožnilo žádat o vrácení DPH, aniž by byla odpovídající DPH v Německu přiznána nebo zaplacena,“ uvedl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
Podle EPPO firmy působily v Bulharsku, České republice, Německu, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.
Policisté zasahovali na základě žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce v Mnichově. V souvislosti s případem se policejní zásahy uskutečnily také v Německu a Litvě. Ve všech třech zemích byly zabaveny nemovitosti a zmrazeny bankovní účty.
EPPO také uvedl, že v tomto případu už bylo dříve odsouzeno osm lidí včetně hlavního organizátora. Vyšetřování dalších zatím neskončilo.