V případu, který souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, jsou obvinění čtyři lidé. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiřikovský propuštěn z vazby.
Detektivové z NCOZ ukončili vyšetřování bitcoinové kauzy. Strany prostudují spisy
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Při střelbě ve městě Stade na severu Německa zemřelo pět lidí
Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa. Policie zadržela dva lidi, z nichž jeden je podezřelý ze střelby, role druhého není zcela jasná. Podle policie jsou všichni mrtví...
Hromadná otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Ošetřili sedm lidí, jednoho oživovali
V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Jeden člověk byl podle záchranářů v...
Ministr Macinka se omluvil za své vystoupení na festivalu ve Strážnici
Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka se po jednání vlády omluvil za své vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici a za to, co to vyvolalo. „Určitě jsem tam nejel nikoho...
Nejvýstřednější český zpěvák by dnes oslavil 60 let. Chtěl být králem optimismu
Měl image milovníka exotiky a nestárnoucího bouřliváka, chtěl být králem optimismu. Zpěvák a tanečník Daniel Nekonečný zestárnout nestihl, zemřel na infarkt v roce 2019. Dnes by oslavil šedesáté...
Babiš povede delegaci na summit NATO. Pavlovi vzkázal, ať na účasti netrvá
Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. V čele delegace bude ale premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své...
Pomalý a neviditelný zabiják. Rakovina tlustého střeva postihuje už lidi kolem třicítky
Kolorektální karcinom, tedy rakovinu tlustého střeva a konečníku, lékaři v Česku každoročně diagnostikují zhruba u sedmi tisíc lidí a více než tři tisíce pacientů na toto časté onkologické onemocnění...
Depp, Crowe, Dakota i Reno. Podívejte se, kdo zavítal do Varů před Hoffmanem
Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy....
Česnek do samosběru nevydržel. Z pole ho zloděj odvezl 200 kilo, vjel tam autem
Z pole v Kratonohách na Královéhradecku zmizelo před týdnem přes noc 200 kilogramů česneku. Farmáři vyčíslili škodu na 40 tisíc korun. Policisté hledají svědky, kteří viděli podezřelý pohyb lidí či...
Ukrajina není charita, řekl Vystrčil na summitu. Okamura volal po moderní armádě
Od naší zpravodajky v Istanbulu Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupili se svými projevy na parlamentním summitu NATO v tureckém Istanbulu. Oba se týkaly především výdajů na obranu....
Češi nesklidili pavilon z loňského Expa v Japonsku. Macinka podá trestní oznámení
Český pavilon na loňské světové výstavě Expo v Japonsku slavil úspěch, zavítalo tam přes milion a půl lidí. Jenže nyní je jedním z posledních dvou pavilonů, které v areálu ještě stojí. Většina zemí...
Prodej chaty v obci Luleč
Luleč, okres Vyškov
2 863 500 Kč
Detektivové z NCOZ ukončili vyšetřování bitcoinové kauzy. Strany prostudují spisy
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze, stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na...
Prodej benzinu a nafty se může vrátit k normálu od 20. července, říká Schillerová
Od 20. července by se mohl prodej benzínu a nafty vrátit do standardních pravidel, řekla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Tedy bez stanovení cenových stropů. „Pokud v...