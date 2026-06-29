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Detektivové z NCOZ ukončili vyšetřování bitcoinové kauzy. Strany prostudují spisy

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  15:14
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Na Městském soudu v Brně probíhá jednání o prodloužení vazby Tomáše...
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...
Eskorta při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze....
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Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze, stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování, řekl náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš.

V případu, který souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, jsou obvinění čtyři lidé. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiřikovský propuštěn z vazby.

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