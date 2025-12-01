Kriminalisté se zajímají také o šéfa ŘSD Mátla, přišli si pro mobily i SIM karty

„Mobilní telefony, SIM karty, paměťové karty, výpočetní techniku (...), které by mohly obsahovat komunikaci mezi osobami vztahující se k prověřované trestné činnosti a výše uvedeným veřejným zakázkám, užívané Radkem Mátlem, Stanislavem Krčilem, Petrem Kůrkou a Simonou Galouskovou,“ cituje server Odkryto.cz příkaz k domovní prohlídce vydaný NCOZ.
V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ
NCOZ si podle tohoto webu odnesla také komunikaci nejvyššího vedení ŘSD. Krčil je Mátlovým zástupcem, Galusková šéfuje úseku zadávání a kontroly a Kůrka je ředitelem výstavby. Vyšetřovatele rovněž zajímá e-mailová komunikace manažerů ŘSD. Podle dostupných informací si vyžádali maily Mátla, Galouskové a Tomáše Brázdila (další manažer ŘSD - pozn. red.) za loňský listopad a prosinec.
Nynější kauza týká Mátla a šéfa Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Podle detektivů je Pásek ve spojení s lobbistou Veverkou. Právě u Veverky měla končit část peněz, které Pásek dostal od dodavatelů ŘSD a samotného ředitelství.
Šéf Správy železnic Svoboda skončil, policie u něj našla 80 milionů v hotovosti
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka z ODS na dotaz, zda nezvažuje Mátlův konec, neodpověděl. Naopak šéfa SŽ Jiřího Svobodu v pondělí z funkce odvolala správní rada poté, co u něj policie našla asi 80 milionů korun v hotovosti.
NCOZ v souvislosti s razií z minulého týdne v budovách SŽ a ŘSD prověřuje miliardové zakázky na stavební práce na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně. Týkat se mají také stavebních prací na dálnicích D3 a D8.
1. prosince 2025