V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie

  9:18aktualizováno  9:25
V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Zatím neuvedl, čeho se policejní vyšetřování týká. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej potvrdil, že detektivové provádí úkony trestního řízení. Zasahovat mají také v budově ŘSD v Hradci Králové. Dozor vykonává pardubické státní zastupitelství.

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahuje policie (11. listopadu 2025) | foto: ČTK

„ŘSD od úterního rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. Čeho se policejní vyšetřování týká, zatím neuvedl. Před budovou na pražském Kačerově je podle zpravodajky ČTK zaparkovaná policejní dodávka.

Podle informací serveru Odkryto.cz mají detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahovat na Pardubicku a Praze kvůli veřejným zakázkám.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ uvedl pro server mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

ŘSD je státní příspěvková organizace, která spravuje, udržuje a rozvíjí dálnice a silnice I. třídy v České republice.

