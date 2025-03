Muž sliboval výhodné investice, teď je obviněný z podvodu za stovky milionů

Počty onemocnění ledvin trhají rekordy. Lékaři chtějí rozšířit prevenci

Prevence onemocnění ledvin by se měla podle odborníků rozšířit. V současné době je dostupná pouze rizikovým pacientům nad 50 let, a to jednou za čtyři roky. Takový model ale podle České nefrologické...