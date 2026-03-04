„Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, především pracovní síly, které však za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění,“ popsali Ibehej a Kaňková.
Trestní řízení zahájili v roce 2021 olomoučtí celníci na základě oznámení Finančního analytického úřadu, doplnili mluvčí. V roce 2024 pak byl založen společný vyšetřovací tým celníků a policistů z centrály. Případ s krycím názvem EXPERT dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Kriminalisté spolu s celní správou při domovních prohlídkách zajistili účetní dokumenty, elektronická data a další důkazy. Finanční správa pak zadržela u 37 subjektů na účtech zhruba 79 milionů korun. „Následně byla zahájena daňová řízení, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 225 milionů korun,“ uzavřeli mluvčí.