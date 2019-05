Policejní centrálu asi čekají změny. Nedaří se jí udržet zkušené detektivy

„Je to v oblasti logistiky, přesypání lidí do jiné struktury, aby to lépe vyhovovalo potřebám útvaru. Nejde o žádnou další reorganizaci,“ tvrdí zdroj blízký vedení policejního prezidia. Uvnitř útvaru se však spekuluje o razantnějších změnách. Například že by mohlo dojít ke spojení odboru násilí a zločineckých struktur nebo zrušení odboru padělání. To však vedení policie popírá.



A sama NCOZ oficiálně plánované změny nekomentuje. „Interní informace z našeho útvaru neposkytujeme,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Že se bude muset struktura útvaru změnit, však mimo záznam připouštějí i policejní špičky. Kriminalita se totiž již řadu let posouvá směrem od násilné trestné činnosti k takzvané kriminalitě bílých límečků. Na zásadní řez však prý ještě není správný čas. „Na to ještě doba nenazrála,“ říkají k tomu mimo záznam lidé z vedení policie.

Udržet zkušené policisty

Zásad NCOZ je totiž částečně i kvůli okolnostem, za kterých vznikla (reorganizace v roce 2016 přerostla do politického střetu), citlivá na jakékoli byť sebemenší změny. Zásadní však pro NCOZ bude hlavně udržet zkušené policisty, kteří už mají nárok na výsluhy.



Jak již MF DNES uvedla, právě letos v červnu se řada z nich chystá od policie odejít. Podle informací redakce může jít až přibližně o dvě desítky zkušených detektivů.

Vedení útvaru se sice snaží odchodům zabránit, není však podle všeho příliš úspěšné. „S lidmi se mluví, někdy to (výpověď, pozn. red.) vezmou zpět,“ uvedl zdroj MF DNES blízký centrále.

Už teď je však jisté, že útvar opustí například ředitel sekce finanční kriminality Petr Lysák – podle svých slov z osobních důvodů – nebo šéf královéhradecké expozitury Emil Kračmar.

NCOZ se snaží nabírat nové lidi, jde však o tuhý boj, protože na policisty cílí i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která pod novým ředitelem Radimem Dragounem prochází velkou obměnou, a rovněž celní správa, která od doby, kdy se jejím náměstkem stal bývalý šéf protimafiánské jednotky Robert Šlachta, posiluje především operativu.

Supermozek

Podle logiky peněz by měla mít NCOZ jasně navrch. Celníci se mimo záznam svěřují, že peníze, které nově příchozím nabízí, stačí k „přetažení“ vyšetřovatelů z obvodních oddělení. Na detektivy z krajských ředitelství už „stačí“ jen NCOZ a GIBS.

Další velká změna pro protimafiánskou centrálu přijde už od Nového roku. Podle plánů policejního prezidenta Jana Švejdara – který zatím k personálním i systémovým změnám v policii přistupuje velmi minimalisticky – vznikne na policejním prezidiu takzvaná centrální analytika, do níž se budou sbíhat informace od nejnižších úrovní policie až po NCOZ.

V jaké fázi je vznik analytiky v této chvíli, však není jasné. Švejdar na dotaz MF DNES neodpověděl a Nejvyšší státní zastupitelství uvedlo, že z jeho pohledu k žádnému posunu nedošlo.

„Platí (...), že to bude předmětem dalších jednání mezi policií a státním zastupitelstvím,“ uvedl mluvčí žalobců Petr Malý.