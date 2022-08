Policie stíhá odpadovou firmu AVE CZ z krácení daní, stát přišel o 3,8 miliardy

Výběr případů velkých daňových úniků v posledních letech 5,6 miliardy korun - Organizace pod vedením podnikatele Radka Březiny za 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu, podle soudu připravila stát na daních o 5,6 miliardy korun. Nelegálně získaný líh, kterého bylo podle odhadů Březinova bratra Tomáše mezi lety 2003 a 2012 ze společnosti Morávia-Chem získáno mezi 20 a 30 miliony litrů, pak na lihoviny zpracovávala Likérka Drak i řada dalších výrobců. Rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál jako hlavní organizátor Radek Březina, vypluly na povrch na podzim 2012, kdy se v ČR objevila úmrtí způsobená nelegálně vyrobenými lihovinami s jedovatým metylalkoholem. Březinovi loni brněnský krajský soud vyměřil 14 let a devíti měsíců vězení, dlouholeté tresty dostali i další obvinění. 4,5 miliardy korun - Generální finanční ředitelství v září 2015 oznámilo, že finanční správa kontrolami dvou firem odhalila dosud největší případ krácení daně z přidané hodnoty. Při obchodech s drahými kovy i mimo Českou republiku firmy neoprávněně získaly 4,5 miliardy korun. Firmy neodváděly daň a čerpaly odpočty při řetězových obchodech s drahými kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Obchody se uskutečňovaly zejména v ČR, dále pak v Německu, Saúdské Arábii, Turecku a na Slovensku. 3,76 miliardy korun - Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) začala stíhat firmu z krácení daní kvůli nakládání s odpady. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Server Lidovky.cz napsal, že stíhání čelí firma AVE CZ odpadové hospodářství a kriminalisté vyčíslili škodu na 3,76 miliardy korun. 2,6 miliardy korun - Počátkem února 2012 byla podána žaloba na skupinu osob, která údajně krátila daně při dovozu pohonných hmot ze Slovenska. Stát údajně v letech 1997 až 2002 přišel při obchodech firem Bena a Tukový průmysl o víc než 2,6 miliardy korun. Žaloba byla v srpnu 2012 vrácena státnímu zastupitelství k dopracování, v lednu 2013 stíhání zastavila amnestie prezidenta Václava Klause. 2,5 miliardy korun - V březnu 2015 státní zastupitelství předalo soudu obžalobu na patnáctičlennou skupinu podezřelých v čele s íránským obchodníkem s ropou Shahramem Zadehem, které vinilo z daňových úniků za nejméně 2,5 miliardy korun. Zadeh podle obžaloby řídil gang, který dovážel z Německa a Slovinska pohonné hmoty, přičemž údajně šidil stát pomocí falešných daňových přiznání. Loni v říjnu Krajský soud v Brně v kauze schválil dohodu o vině a trestu mezi Zadehem a žalobcem. Podnikatel si vyjednal devítiletý trest vězení a peněžitý trest 17,5 milionu korun. Vzhledem k času, který už strávil ve vazbě, mohl následně žádat o podmínečné propuštění a nyní je podmíněně na svobodě. 1,4 miliardy korun - Policie v lednu 2018 navrhla obžalovat 18 lidí z krácení daní v souvislosti s obchodováním s naftou a benzinem. Podle vyšetřovatelů způsobili škodu zhruba 1,4 miliardy korun. Podle policie obvinění od poloviny června 2010 do začátku května 2011 nakupovali pohonné hmoty v Rakousku a v Německu, z obchodů ale neodváděli DPH. K dovozu byly postupně využity tři české obchodní korporace.