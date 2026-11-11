NBÚ odebral bezpečnostní prověrku šéfovi antimonopolního úřadu Mlsnovi

Mlsnovi končí šestiletý mandát k 2. prosinci. Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu.
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K regulaci akčních slev není politická ochota, říká šéf antimonopolního úřadu
Mlsnovi končí šestiletý mandát k 2. prosinci. Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu.
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K regulaci akčních slev není politická ochota, říká šéf antimonopolního úřadu
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Prezident Petr Pavel přijal ve středu v 8 hodin premiéra Andreje Babiše (ANO). Šlo o pravidelné a plánované setkání. Pavel avizoval, že se budou zabývat aktuální bezpečnostní situací ve světě i v...
Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit rozpočet na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci se zaměřili na jednotlivé rozpočtové kapitoly a případné úpravy výdajů před...
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi. Napsal to dnes Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní...
Radnice v Havlíčkově Brodě má (staro)nové vedení, zvolen byl starosta Zbyněk Stejskal i rada města. Debaty ale nekončí. Zejména voliči ODS neskrývají nelibost, že vítězná strana vytvořila koalici s...
Od našeho zpravodaje v Dublinu – Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer odletí na dvoudenní cestu do Dublinu. Ve čtvrtek se zúčastní summitu Evropského politického společenství, na němž budou...
Univerzitu Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně nadále povede nynější rektor Milan Adámek, rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) bude fotograf a dokumentarista Petr Francán. Do funkcí je...
Ukrajinské dronové útoky v noci na středu způsobily požár v ruském exportním přístavu Usť-Luga v Baltském moři. Uvedl to gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko, který zároveň informoval o...
Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové dnes...
Největší polská energetická společnost Orlen ukončila jeden ze svých dvou dlouhodobých kontraktů na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) od katarské společnosti QatarEnergy. Důvodem je výpadek v...
Podklady pro stavbu železničního tunelu mezi Výstavištěm a Dejvicemi vypracuje společnost Metroprojekt Praha. Zakázka Správy železnic vyjde na zhruba 66,7 milionu korun.
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Bývalý americký prezident Joe Biden prozradil, že jeho nástupce Donald Trump ho velebil při osobním setkání poté, co vyhrál prezidentské volby. Tvrdil, že mimo politiku by mohli být dobrými přáteli,...
Žádné dlouhé vyjednávání se letos nekonalo. Měsíc po komunálních volbách je ve většině krajských měst o vedení magistrátu jasno.