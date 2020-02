KOMENTÁŘ: Nastoupila inkvizice 21. století? Demokracií se dnes zaštiťuje kde co

Obklopují nás různé problémy a my jsme z nich zoufalí. Jenže tohle konstatování není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Rakouský filozof Ludwig Wittgenstein je nesporně jednou z největších osobností moderní filozofie. Pocházel z Kladna, stejně jako já. Jeho rodiče tam vlastnili železárny, které po jeho matce Leopoldě dostaly název Poldi. Moji prarodiče v těch hutích pracovali jako dělníci. Ale to jen tak mimochodem.