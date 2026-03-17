Demokraté, podplacení? Názor na spolek Milion chvilek rozděluje, zjistil průzkum

V hodnocení akcí spolku Milion chvilek pro demokracii je česká společnost rozdělená. Voliči vládních stran si myslí, že účastníci akcí Milionu chvilek jsou podplaceni nebo jinak manipulováni. Naopak podporu má spolek u voličů opozičních stran, kteří akce považují za projev demokracie a zájmu veřejnosti o politiku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median.
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Milion chvilek pořádá v centru Prahy demonstraci na podporu prezidenta Petra...
V sobotu by se mělo uskutečnit shromáždění na pražské Letné a názvem Nenecháme si ukrást budoucnost, kde chtějí demonstranti vyslovit nesouhlas s kroky stávající vlády ANO, SPD a Motoristů.

Téměř třetina respondentů považuje akce Milionu chvilek za demokratický projev, podobný počet lidí v nich vidí projev zájmu veřejnosti o politiku. Pro 28 procent pak představují vyjádření nespokojenosti se současnou vládou. Podle 27 procent dotázaných však spolek zastupuje jen jednu část politického spektra a podle necelé pětiny lidí polarizuje společnost.

Hodnocení akcí spolku Milionu chvilek pro demokracii se výrazně liší podle stranické preference voličů. „Výsledky naznačují výraznou polarizaci mezi opozičním a vládním táborem,“ uvedli autoři průzkumu. Podle 45 procent voličů SPD je spolek zmanipulován. Stejného mínění je 34 procent voličů ANO a 24 procent příznivců Motoristů.

Naopak mezi voliči opozičních stran se tento názor objevuje jen výjimečně. Mezi voliči Petra Pavla naprostá většina lidí odmítá zmanipulovanost spolku, o opaku je přesvědčeno 43 procent voličů Andreje Babiše (ANO).

Většina lidí se domnívá, že akce Milionu chvilek nepovedou ke změně vlády. Spolek by se podle mínění lidí neměl stát politickou stranou.

Milion chvilek naposledy inicioval řadu shromáždění na podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pozornost upoutal spolek především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

Únorového on-line dotazování Medianu se zúčastnilo 1200 respondentů.

Demokraté, podplacení? Názor na spolek Milion chvilek rozděluje, zjistil průzkum

