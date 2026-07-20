Vláda projedná navýšení penze pracujícím důchodcům a lidem po osmdesátce

Předkládaná důchodová novele je tak užší, než vláda ANO, SPD a Motoristů sobě původně plánovala.
Po osmdesátce by se měla penze navýšit každých pět let o 500 korun, ve sto letech pak o tisícikorunu.
Už v současnosti se důchody navyšují v 85 letech o tisícovku a ve sto letech o další 2000 korun.
V roce 2027 by přidání podle věku mělo stát 2,6 miliardy korun. Suma by postupně rostla. V roce 2029 by činila tři miliardy korun.
Pracujícím důchodcům by se měl navýšit důchod vždy od ledna, a to poprvé od roku 2028. Zaměstnancům by sociální správa penzi zvedla automaticky, živnostníci by museli požádat.
Zásluhová procentní výměra starobní penze se má za rok práce upravit o 1,5 procenta, při kratší době o poměrnou část.
Návrh, který bude mít v pondělí na stole vláda, také upravuje výplatu důchodů do ciziny v cizí měně.
Ministři se budou bavit i o návrhu na zákaz používání mobilních telefonů ve školách
Kabinet bude mít na stole také návrh na zákaz používaním mobilních telefonů a jiných elektronických komunikačních zařízení při vzdělávání, který předložili jako poslanecký návrh premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Projedná názor vlády k poslaneckému návrhu, což je vzhledem k tomu, kdo ho předkládá, jen formalita. Je předem zřejmé, že k návrhu premiéra i ministra školství dá kladné stanovisko.
Návrh by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Nová pravidla se podle premiéra Andreje Babiše budou týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoří.
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Konec mobilů ve školách. Zákon má zakázat telefony při výuce i v jídelnách
Zákaz by se týkal také využívání telefonů ve školních jídelnách, družinách a školních klubech. Žáci by ale měli povoleno používat mobily ve výjimečných případech, například při monitorování cukrovky nebo jako pracovní pomůcku pro studenty s handicapem.
Děti by také mohly mít možnost používat telefony během školních výletů a exkurzí nebo se svolením učitele během vyučování jako vzdělávací pomůcku.
Kam by však žáci měli mobily odkládat, návrh zákona neupřesňuje. Uvádí jen, že by mohli mít možnost telefony uložit při příchodu do školy na určené místo, například do skříněk, nebo je odevzdávat určené osobě.
Ministři posoudí i návrh senátorů, aby 28. srpen byl ustanoven jako významný den pod názvem Den Orla. Připomínat má pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku, při níž se v roce 1948 na 100 tisíc členů organizace dožadovalo obnovení samostatné činnosti. Na dvě stovky z nich, včetně vedoucích představitelů Orla, byly následně komunistickou justicí odsouzeny k vysokým trestům.