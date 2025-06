V dubnu vzbudil Heller velkou pozornost, když navrhl přidat navýšení rodičovského příspěvku za dvojčata ke čtyřem různým a s rodičovským příspěvkem nijak nesouvisejícím zákonům - o zdravotních službách, cestovním ruchu, o obcích a k zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí.

Poslanci se mu tehdy různě posmívali. „Já chápu, že se blíží volby, že potřebujete téma, ale to jsou přílepky jako… takové to zvířátko,“ divila se poslankyně opozičního hnutí ANO Berenika Peštová, když Heller v pokročilé noční hodině navrhl zvýšení rodičovského příspěvku pro dvojčata do zákona, který má pomoci zlepšit využití výzkumu. Během několika minut to udělal už počtvrté.

Ale nakonec zarputilý lidovecký poslanec, který má čtyři děti a mezi nimi i dvojčata, prosadil svou, tedy pokud ho ještě nezastaví Senát, který je k přílepkům velmi kritický, stejně jako Ústavní soud.

Šéf poslanců ODS Marek Benda po hlasování o Hellerově pozměňovacím návrhu jen bezmocně rozhazoval rukama. Nikdo z poslanců ale hlasování nezpochybnil.

„Navýšení rodičovského příspěvku u vícerčat odbourá nerovnost, která nyní je při pobírání rodičovského příspěvku. Každé další současně narozené dítě má stejné potřeby jako jeho stejně starý sourozenec. Dopad do rozpočtu tohoto navýšení pro vícerčata budou činit vícenáklady v prvním roce platnosti cca 40 milionů Kč s postupným nárůstem od tří let celkem 230 milionů Kč ročně (počítáme s odhadovaným počtem 1300 dvojčat ročně, trojčata, čtyřčata a paterčata jsou z hlediska nákladů zanedbatelné),“ zdůvodnil svůj návrh Heller.

Je součástí novely zákona o zdravotních službách, která převádí odpovědnost za zřizování lékařských pohotovostí z krajů na zdravotní pojišťovny. Pohotovosti pro dospělé by měly býtv nemocnicích s urgentními příjmy a pro děti u poskytovatelů akutní lůžkové pediatrické péče.