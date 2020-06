Tři měsíce bez maminky kvůli covidu. I za mříže půjde zas navštívit rodiče

14:50 , aktualizováno 14:50

Po třech měsících dostanou děti možnost podívat se do vězení na svými rodiči. Doposud to zakazovalo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které povolovalo návštěvu pouze jednoho dospělého člověka. Děti do 15 let však nesmí do vězení na návštěvu bez doprovodu. Od 15. června by se však mohly obnovit návštěvy ve věznicích až pro čtyři lidi.