Turistická špička se přes hory přelila už na jaře, v létě zájem opadl

Jak v minulém týdnu informovala MF DNES, pokles počtu turistů v červenci a srpnu zaznamenaly i další turistické cíle. Například na dva tuzemské nejoblíbenější zámky v jihomoravské Lednici a jihočeském Českém Krumlově dorazilo zhruba o pětinu méně lidí než loni. Na Karlštejně poklesla návštěvnost dokonce o čtvrtinu. Češi tentokrát prostě Česko útokem nevzali, což naopak neplatilo v loňském roce.

„V roce 2020 navštívilo Podyjí v období září - prosinec do té doby nevídané množství lidí. Byl to výsledek druhé covidové vlny, lidé měli velmi omezené možnosti cestování a kulturních programů, takže návštěva přírody byla jednou z mála možností trávení volného času,“ poukázal na loňskou sezonu mluvčí Národního parku Podyjí David Grossmann.

Návštěvnost ovlivněná opatřeními proti covidu

Podle něj se na návštěvnosti podepsala a stále podepisují protiepidemická opatření. „Odhady ukazují, že po velmi silném jaře v létě pravděpodobně přijelo stejně nebo o něco méně lidí než v loňském roce. Jak se bude návštěvnost vyvíjet do konce roku, zřejmě určí vývoj pandemie a protipandemických opatření,“ poukázal dále Grossmann.

Ten zároveň zdůraznil, že loňský rok byl, co do návštěvnosti, extrémní. Národní park Podyjí monitoruje návštěvnost od roku 2010.

„V období 2010 až 2019 návštěvnost rok od roku systematicky stoupala v průměru o 2 až 5 procent vždy oproti roku předchozímu. Nárůst návštěvnosti v roce 2020 oproti roku 2019 byl však o více jak 20 procent,“ uvedl Grossmann z NP Podyjí.

Letos podle něj byl výrazný zájem o park především na jaře, kdy kvůli protiepidemickým opatřením byly uzavřeny veškeré služby. „Uvidíme, zda zbytek sezony dotáhne pro nás rekordní loňský rok,“ podotkl Grossmann.



Že loňský boom se letos v létě nekonal, potvrzují i podnikatelé v Krkonoších. Turismus stejně jako v jiných horách táhli především domácí hosté. „Červenec byl v porovnání s loňským rokem opravdu špatný. Za vrchol by se daly označit první dva týdny v srpnu, pak už nastal propad,“ uvedl majitel špindlerovské ubytovací kanceláře Martin Jandura.

Srpnové tržby a obsazenost ubytovacích zařízeních podle něj byly na 80 až 90 procentech loňských čísel.



Třeba na beskydské Pustevny přišlo také méně lidí, konkrétně o 20 procent. „Letos jsme měli návštěvnost dobrou, normální. Před rokem byla lepší, protože lidé měli ztížené podmínky pro vycestování za hranice. Tento rok to měli snazší, takže už po Česku tolik nejezdili,“ uvedl pro MF DNES ředitel lanovky na Pustevny Petr Lessy.



Nárůst v loňských letech byl o desítky procent

Rekordní návštěvnost v loňském létě zaznamenaly i Jeseníky. „V předchozích dvou letech ale nárůsty byly na mnoha místech rekordní o 30 i 40 procent,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.

Ta rovněž uvedla, že na nejnavštěvovanějším vrcholu Beskyd Lysé hoře roste návštěvnost každoročně o zhruba 10 procent, a to bez ohledu na covid. „Nicméně prostým pozorováním se dá odhadnout, že návštěvníků poslední dobou přibylo celoplošně,“ shrnula Šůlová.

Od loňských prázdnin podle ní prakticky trvá nepřetržitý příliv návštěvníků. „Hory, nebo alespoň parkoviště, nejoblíbenější cíle a trasy, jsou prostě ‚plné‘. Jediná přestávka bylo omezení pohybu mezi okresy na jaře,“ podotkla zástupkyně AOPK.



Avšak s narůstajícím počtem turistů přibývá i problémů. Do Krkonoš přijedou miliony turistů v průběhu roku, což má dopad především na nejvyšší horu Česka Sněžku. Tam návštěvníci vstupují na místa, kde nemají co dělat. I proto tam v létě opět KRNAP nainstalovat sítě, které měly lidem před vstupem na chráněné území zabránit. Což však ne vždy funguje.



Turisté nedbají zákazu a na Sněžce se pohybují v místech, kam se nesmí. | foto: Ondřej Moštěk, Správa KRNAP

„Na Sněžce plánujeme nějaké rekonstrukční práce, protože dřevěné sloupky s řetězy, které tam dneska jsou, uhnívají a dožívají. Příští rok plánujeme celý prostor, který dnes lemují sítě, technologicky zahradit za nerezové kovové sloupky s řetězy, jak je to dneska na polské straně,“ řekl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.



Letos ubylo úrazů, vedou zlomeniny

To však nejsou jediné strasti. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka přetrvávají prakticky stále stejné problémy. „Špatné parkování, vstup do klidových území mimo značené stezky, koupání se v ledovcových jezerech, vjezdy na účelové komunikace, kam je zákaz vjezdu, cyklisté jezdící mimo značené cyklostezky a cyklotrasy, používání dronů,“ vyjmenoval Dvořák.

Hříšníkům pak hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Radek Drahný z KRNAP však pro iDNES.cz dodal, že takové pokuty jsou výjimkou.

Z dat horské služby rovněž vyplývá, že pokles v létě zaznamenala i co do počtu zranění. V loňském roce od 1. července do 31. srpna zasahovala u 1571 případů. Letos ve stejném období to však bylo 1487 případů.

Počty zásahů podle oblastí a činnosti při nehodě za léto 2021. | foto: Horská služba ČR

Nejčastější příčinou úrazu byla loni i letos pěší turistika a nejčastějším zraněním pak zlomenina. Letos však stoupl počet úrazů na kole, a to o 35 případů. Záchranáři podle dat měli letos nejvíce zásahů v Krkonoších a Jeseníkách.