„Jelikož se Timothy Snyder bohužel nemohl zúčastnit oficiálního slavnostního předávání cen, navštívil ho prezident Petr Pavel v nemocnici, aby mu předal medaili Za zásluhy,“ uvedl na Facebooku vídeňský institut, kde historik v současnosti působí.
„Rádi bychom vyjádřili upřímné poděkování prezidentovi a jeho kanceláři –nejen za pozvání k uctění odkazu Václava Havla, ale také za jejich pohostinnost a mimořádnou péči,“ ocenil Pavlovu návštěvu.
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Pavel ocenil státním vyznamenáním historika Snydera a politologa Krasteva
Medaili Za zásluhy za Snydera během slavnostního předávání převzal rovněž oceněný bulharský politolog Ivan Krastev. Oba zahraniční akademici byli vyznamenáni za přínos v oblasti rozvoje demokracie a mezinárodní spolupráce.
Pavel po slavnostním předávání vyjádřil lítost nad tím, že se Snyder nemohl dostavit. „Mrzí mě, že profesor Snyder nemohl kvůli nemoci osobně převzít medaili a zúčastnit se navazující debaty,“ napsal na síti X.
Prezident Timothyho Snydera ocenil za jeho historické dílo a veřejnou obhajobu demokratických hodnot a mezinárodní solidarity. Historik v současnosti působí kromě vídeňského Institutu pro vědy o člověku také jako profesor na Univerzitě v Torontu. Zaměřuje se na dějiny středoevropského a postsovětského prostoru, rozebírá téma holokaustu či komunistických režimů.
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Snyder se prostřednictvím historie snaží hledat odpovědi na současné krize. Aktuálně se věnuje například dějinám Ukrajiny a na domácí půdě kriticky vystupuje proti politice Donalda Trumpa.
Druhého zahraničního oceněného, zakladatele sofijského Centra pro liberální strategie a bulharského politologa Ivana Krasteva, Pavel vyznamenal za jeho dlouholetou odbornou a veřejnou činnost. Oba čerstvé držitele medaile Za zásluhy pojí podle hlavy státu dlouhodobý přátelský vztah k České republice. Svou mezinárodní autoritou podle Pavla přispívají k tomu, aby zkušenost střední a východní Evropy i význam svobody a demokracie nacházely ve světě porozumění.