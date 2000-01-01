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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v pondělí přiletěl do Číny. Absolvoval již několik jednání a mnohá další ho teprve čekají, v zemi totiž setrvá do pátku. Návštěvou usiluje o prohloubení vzájemných vztahů, mnohá jednání se týkají turismu. Tématem schůzek je i snaha o navrácení zadržovaného českého občana. Okamura je po osmi letech prvním představitelem České republiky, jenž Čínu navštívil.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Okamura si od návštěvy slibuje posílení spolupráce v oblasti turistického ruchu. Podle dostupných dat totiž počet čínských turistů v Česku klesá. Usilovat chce proto například o posílení leteckých spojů a jako nadějné se jeví i obnovení linky ze Šanghaje. Vyjednat chce také zrušení vízové povinnosti pro české občany.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Za sebou má Okamura setkání s předsedkyní stálého výboru Šanghajského městského shromáždění lidových zástupců Huang Lixin, na němž mimo jiné hovořil o záměru přivést české podnikatele a investory na čínský trh.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Představitelé současných vládních stran viní ze zhoršených česko-čínských vztahů politiku bývalé vlády Petra Fialy. Kritika dopadá i na předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který dlouhodobě podporuje Tchaj-wan. Právě jemu kabinet neumožnil při jeho poslední cestě na ostrov využít vládní speciál a Vystrčil musel odcestovat běžnou linkou. Podle Okamury cesty na Tchaj-wan narušují politiku jedné Číny, kterou současná vláda respektuje.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Kritičtí k Okamurově cestě byli zejména zástupci opozičních stran, kteří mu vyčítali například její načasování. Čína totiž momentálně zadržuje jednoho českého občana. „Jsme připraveni na jednání. Konzultovali jsme to s ministerstvem zahraničí i vedením tajné služby,“ uvedl však Okamura.
Autor: MAFRA
Okamura navštívil například šanghajský park využívaný jako komunitní místo a večer si užil plavbu po řece Huangpu s výhledem na tamní mrakodrapy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Návštěvu vítají i čeští podnikatelé. „Čína zůstává pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů a představuje významný trh pro české firmy, zejména v oblasti průmyslu, technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou,“ myslí si viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Návštěvy českých politiků budou s novou vládou v Číně častější. Příští rok plánuje do země odcestovat delegace v čele s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO), který bude mít za úkol dokončit letos započaté projekty.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Takto vypadá ubytování předsedy hnutí SPD na jeho první zastávce v Šanghaji, jedná se o hotel Hongqiao State Guest House. Jedna noc zde stojí v přepočtu okolo 2,5 tisíce korun.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Okamura hned první den také pochválil vztahy, které s komunistickou velmocí udržoval bývalý prezident Miloš Zeman. Právě on byl také oficiálně posledním vysokým českým představitelem, který zemi v roce 2019 navštívil. Zeman do Číny odletěl taktéž v roce 2014, při obou svých návštěvách se setkal s tamní hlavou státu Si Ťin-pchingem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V následujících dnech čeká delegaci přesun do hlavního města Pekingu. Tam bude předseda sněmovny v rámci jednání s náměstkem čínského ministra kultury usilovat o realizaci výstavy terakotové armády. „I podle vyjádření Národního muzea by se jednalo o nejprestižnější akci, kterou by vůbec kdy muzeum realizovalo v historii samostatného Česka,“ řekl Okamura.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Kromě oficiálních jednání čekají na předsedu Poslanecké sněmovny i příjemné povinnosti. Na programu má prohlídku Velké čínské zdi nebo bývalého domova čínských císařů Zakázaného města.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda Poslanecké sněmovny navštívil i komunitní a občanské centrum Gubei, které je veřejným a správním střediskem v Šanghaji.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomia Okamuru na jednání doprovází také šéfka sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé). Podle ní je cesta k oživení dobrých vztahů důležitá.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Dále se Tomio Okamura zúčastnil konference o ekonomické a obchodní spolupráci mezi Českem a Čínou v Šanghaji.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Do Číny vycestoval také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský (na fotografii), ředitel jednoho z odborů ministerstva kultury, představitelé Svazu průmyslu a obchodu i zástupci až čtyřiceti českých firem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA