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OBRAZEM: Okamura má za sebou první jednání v Číně. Čekala ho i plavba po řece

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  15:06
Tomio Okamura si během návštěvy Číny prohlíží noční Šanghaj z paluby lodi. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026) Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní... Jednaní s předsedkyní  Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin.... Tisková konference Tomia Okamury z návštěvy Číny. (20. července 2026) Tomio Okamura navštívil v Číně občanský park využívaný jako komunitní místo.... Tomio Okamura při návštěvě komunitního a občanského centra Gubei, což je... Jednaní s předsedkyní  Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin.... Tomio Okamura je ubytován v hotelu Hongqiao State Guest House. (20. července... Tomio Okamura se zúčastnil konference o ekonomické a obchodní spolupráci mezi... Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026) Tisková konference Tomia Okamury z návštěvy Číny. (20. července 2026)
Od našich zpravodajů v Číně - Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v pondělí přiletěl do Číny. Absolvoval již několik jednání a mnohá další ho teprve čekají, v zemi totiž setrvá do pátku. Návštěvou usiluje o prohloubení vzájemných vztahů, mnohá jednání se týkají turismu. Tématem schůzek je i snaha o navrácení zadržovaného českého občana. Okamura je po osmi letech prvním představitelem České republiky, jenž Čínu navštívil.

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