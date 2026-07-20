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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje
Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj
Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil dnes večer na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi...
Česko se připravuje na stárnutí populace, ministerstvo plánuje posílit péči o umírající
Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let, zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také ministerstvo zdravotnictví,...
Konec dětského scrollování. Francie jako první zakázala sociální sítě
Francouzští poslanci v úterý schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v...
Další rakovina v Topolánkově rodině. Vnoučata se zapojila do pomoci pro malého bratránka
V rodině Topolánků se objevil další bojovník rakovinou. Vážné nemoci čelí už několik let bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. Ten teď zveřejnil příspěvek na síti X, v němž podporu pro svého malého...
Zelenskyj se protestů velmi bojí. Syrského bude muset obětovat, říká expert
Balázs Jarábik zná Ukrajinu jako své boty, tamní politiku detailně sleduje více než čtvrt století. Bývalý slovenský diplomat v rozhovoru pro iDNES Premium komentuje poprask kolem odvolání ministra...
Vystrčila udivila Babišova slova, že výsledek účasti v koalici ochotných je nula
Předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS velmi udivila slova premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, že výsledek účasti České republiky v koalici ochotných je nula. „Já se nestačím divit. Pokud já jsem se...
Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací
Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních komunikací. Kriminalisté přišli za šéfem zmíněného odboru Alešem Krejčou a třemi dalšími lidmi. Zásah...
Zemřela mladá hvězda. Neslyšící herečku proslavily filmy Godzilla vs. Kong
O tragické smrti teprve devatenáctileté Američanky Kaylee Hottleové informoval její otec. Herečka se navzdory svému postižení, které ji připravilo o sluch, dokázala na filmovém plátně prosadit a...
Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...
Deset hodin násilí. Mladíci trýznili známého kvůli jeho „nevychované“ přítelkyni
Andrés Savigne Carbonell, devatenáctiletý Čech, který má kubánského otce, v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že v bytě v Nuslích zhruba deset hodin trýznil svého vrstevníka. Asistoval mu při...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Kreml začíná být znepokojen. Před volbami raději likviduje i zbytky opozice
Ruské úřady a soudy stupňují tlak na nepohodlné strany a politiky. Zvláště členové protiválečné strany Jabloko se potýkají s tím, že se přestávají objevovat na kandidátkách kvůli odsouzením za...
Vystrčil přeje Okamurovi v Číně úspěch. Nepovažuje za vhodné načasování cesty
Překvapivý vzkaz poslal z Prahy do Číny předsedovi Sněmovny Tomio Okamurovi z SPD předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. „Věřte mi, že přeju Tomio Okamurovi, aby byl úspěšný. Protože...