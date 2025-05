Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil Českou republiku již podruhé za dva roky. Je to signál toho, že Praha a Kyjev spolu mají skutečně nadstandardní vztahy?

Ano, setkání dvou hlav států už o nadstandardních vztazích vypovídá a je vždycky nejvýznamnější. Není to tak, že by přijel třeba jen ministr zahraničních věcí nebo někdo na úrovni velvyslance.

Prezident Zelenskyj si uvědomuje, že Česko spolu s Polskem, Německem a případně dalšími státy přijímalo v prvních vlnách války největší počet ukrajinských uprchlíků.

Česká zahraniční politika je už od počátku ruské agrese k Ukrajině kontinuálně pozitivní a vstřícná. To je něco, co na jednáních i veřejně zaznívá. Že Zelenskyj přijel osobně a dokonce vzal s sebou i první dámu, je symbol jakéhosi vděku. Sám v Praze Česku děkoval.

Takže jeho návštěvu chápete jako gesto poděkování?

Přesně tak. Je vidět, že Zelenskyj se chtěl setkat se všemi relevantními českými aktéry. Jednoduše, aby návštěva Česka nebyla jenom nějaká zastávka po cestě. Je strašně důležité, zda hlava státu v rámci diplomacie a zahraničních vztahů v daném místě nějaký čas zůstane a má zájem se s někým setkat. To je tedy další ukázka vstřícnosti a dobrých česko-ukrajinských vztahů.

Voliči jsou vyhranění

Může mít návštěva Volodymyra Zelenského i nějaký vliv na volební preference? Ukrajinu podporují především voliči vládních stran.

To si nemyslím. Zahraniční politika obecně volby nevyhrává. To spíše domácí témata nebo otázka migrace. Řada průzkumů ukazuje, že to je jediné zahraniční téma, které má potenciál rezonovat.

Nejsem si jistý, do jaké míry má návštěva ukrajinského prezidenta potenciál se do kampaně promítnout. Postoje jednotlivých stran už jsou známy, takže tohle je možná jen zajímavá třešnička zahraničně-politických vztahů. Voliči jsou navíc už vyhranění – ať už proukrajinsky, nebo naopak.

Nemyslím si, že by Zelenského návštěva měla nějaký přesah, že by se třeba projevila v průzkumech veřejného mínění. To by se opravdu musel například vymezit vůči nějakému českému politikovi, ale na to si státníci dávají velký pozor.

Velkorysé a státnické

Zelenskyj bude v pondělí jednat i se zástupci opozice. Může to například změnit názor některých opozičních stran na pomoc Ukrajině nebo je to také spíše symbolická schůzka?

Myslím si, že je to spíše symbolické. Od opozice bude velkorysé a státnické, že se takového setkání zúčastní. Strany samozřejmě reprezentují své voliče či názory nějaké části veřejnosti, takže je v jejich zájmu se jednání zúčastnit a říct, že je tady určitá část české veřejnosti skeptická k tomu a tomu.

Nebylo by vhodné takovou schůzku odmítat. Pokud se politici chtějí chovat státnicky, tak asi není problém na takovou schůzku přijít.