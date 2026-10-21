Navrhli to mimozemšťané, lze ušetřit sto miliard, říká ODS o návrhu rozpočtu

Odmítl jako nepravdivé tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové, že návrh rozpočtu předložený vládou je rekordně investiční a silně prorůstový. Ve skutečnosti je podle něj rozpočet proinflační.
Občanští demokraté představili ve středu vlastní návrh, kterému říkají „lepší rozpočet“. Navrhli snížit schodek z 386 na 284,4 miliardy korun a ušetřit tak více než sto miliard korun – přesně 101,6 miliardy korun.
Dvacet miliard korun navrhují ušetřit ve státní správě, 18 miliard korun snížení státního příspěvku na podporované zdroje energie (POZE). Jde o systém, který v Česku podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jako jsou slunce, vítr a voda.
Jedenáct miliard by ODS ušetřila na platbách státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce – děti, důchodce, studenty nebo rodiče na mateřské. Dalších 10 miliard korun by občanští demokraté škrtli na provozních výdajích státní správy.
Aktualizujeme.