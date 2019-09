Nemůžeme se tvářit, že nás stíhání Babiše nezatěžovalo, řekl Hamáček

„Trestní stíhání premiéra zatěžuje vládu a pokud by se státní zástupce opravdu rozhodl stíhání zastavit, tak by problém skončil a ta zátěž by zmizela,“ řekl Hamáček. Zátěží pro koalici ČSSD a ANO bylo podle něj stíhání premiéra Babiše zejména ve vypjatých chvílích.

„Ještě to není hotovo. Jsem zvědav, jakým způsobem to bude odůvodněno,“ řekl Hamáček k návrhu žalobce Šarocha zastavit stíhání Babiše.

„Mám důvěru v náš soudní systém. Politici by neměli být ti, kteří zpochybňují nezávislost orgánů činných v trestním řízení či soudního systému. Za ministerstvo vnitra žádné tlaky na vyšetřovatele nebyly,“ zdůraznil ministr vnitra a sociální demokracie.

„Čapí hnízdo? Tam je nějaký vývoj?“ žertoval při příchodu na vládu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Pospíchal na poradu ministrů za ČSSD.



Bylo to zřejmé od samého počátku, tvrdí vicepremiér Havlíček

Takový výsledek kauzy, že premiér Babiš nebude stíhán, očekával vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček.

„Pro mě osobně to překvapení žádné není. Do určité míry to bylo zřejmé od samého počátku,“ prohlásil vicepremiér.

„Pokud se kauza otevře několik týdnů před volbami, načež jsou volby a potom se všechno musí otevírat znovu, tak to vysloveně vybízí k tomu, že tam všechno nemuselo být v pořádku,“ řekl při příchodu na jednání vlády Havlíček.