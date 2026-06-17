„Minulá vláda se na to vykašlala a současná vláda se na to vykašlala totálně. Ležel kolega za krkem premiéru Fialovi? Mučil pan kolega Drahoš premiéra, aby to předložil do Sněmovny? Klečí někdo na současném předsedovi vlády? Neklečí. Ty vlády na to kašlou,“ zastával se Ludkové senátor Michael Canov.
„Můžeme se dovolat Marťanům, ať to přepracují. Ale oni to neudělají, to uděláme jen my,“ pokračoval Canov, který je pod návrhem také podepsán.
Ludková svým návrhem reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2024. Ten tehdy rozhodl o zrušení povinné chirurgické operace při změně pohlaví. Předložený návrh by podle ní měl také zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání změny pohlaví.
„Nemohu s vámi souhlasit s tím, že nezbývá nic jiného, než přijmout nový zákon,“ reagoval na Canova senátor Václav Láska (SEN 21), podle kterého žádné problémy v problematice nejsou. „Registrujete nějaké soudní spory, nějaké stížnosti? Nemusíme mít zákon na všechno,“ řekl Láska.
„Otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete zasahovat do něčeho, co není problém. Jestli s tím mají problém lidé, kteří mají fobie z menšin, tak je to jejich problém,“ doplnil Láska. „Já s tím návrhem nesouhlasím od prvního do posledního písmenka. Co tam pozměňovákem změním?“ dodal.
|
Žádostí o změnu pohlaví přibylo. Senátoři chtějí zpřísnění, úpravu pro sport i věznice
Ludkovou naopak podpořila senátorka Daniela Kovářová. I ona je pod zákonem podepsána. „Vy co nevidíte žádný problém, tak ho nevidíte, protože se tou oblastí nezabýváte. Já se v té oblasti pohybuji a mě to trápí,“ reagovala na slova senátorů Daniela Kovářová.
„To je něco, čím ubližujete,“ reagoval na její slova Láska.
„Ten problém není v operativním zákroku, ten problém je v sociální nákaze, která k nám přišla ze zahraničí,“ argumentovala Kovářová. Nárůst je podle ní trend a nyní klesá. Nejčastěji podle Kovářové jde o dívky kolem 13 let, které často užívají psychofarmaka a mají sebevražedné tendence.
Návrh podporuje také senátor Jiří Čunek. „My jsme jako (starostové) zřizovatelé základních škol tyto otázky neznali, neřešili a nebyli. V roce 1999 nebyly. Až s rozvojem sociálních sítí přišly do života nás a našich dětí úplně jiné poznatky,“ dodal Jiří Čunek, podle kterého mohou za nárůst psychologických, psychiatrických sezení u dětí a také za nárůstem změny pohlaví technologie.
Zbytečný a ignorantský návrh
Návrh nepodpoří ani senátor Martin Krsek. „Jejich návrh je paragrafické změní toho, co hlásá Aliance pro rodinu. Je zpátečnický,“ také kritizoval roční terapii, která má odstranit nesoulad s tělesným pohlavím. Podle Krska to nese znaky konverzní terapie. „Takhle se v Československu v 60. letech léčili homosexuálové,“ doplnil.
Ludková na to reagovala tím, že o návrhu mluvila se svými známými z jiné sexuologické společnosti, než je Česká lékařská komora. Dodala také, že lidé v ordinacích sexuologa lžou, aby dostali razítko.
Podle Hraby by soudy měly být schopné v agendě rozhodovat. Když umí posoudit postaršení, nemělo by pro ně podle Hraby problém řešit i trans osoby. „Nejedná se tady o žádný útok nebo návrat, že by někdo někoho nutil k chirurgickému zákroku,“ dodal Hraba, který je pod návrhem také podepsán.
S návrhem ale nesouhlasí například senátor Stanislav Balík. „Tento předložený zákon porušuje všechny aspekty, které kritizuji. Jak je možné, že takto sepsaný zákon začínáme projednávat, aniž bychom se zeptali alespoň psychiatrů, psychoterapeutů a sexuologů?“ ptal se s tím, že návrh nepodpoří.
Dodal, že návrh zakládá podmínky pro diskriminaci a je v rozporu s evropským právem. „Považuji za důležité zdůraznit, že to nejsou žádné ‚ezo‘ skupiny a nejsou žádní aktivisté. To jsou oficiální stanovisko české psychiatrie. To jsou ti, kteří pracují s lidmi, kteří potřebují pomoct.“
|
Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka
Návrh kritizoval také senátor Jiří Drahoš. „Debata o této otázce je legitimní. Nález Ústavního soudu vytvořil situaci, kterou je potřeba řešit. Problematické je, jakým způsobem má být taková úprava připravena a přijata,“ vysvětlil s tím, že nejde o dílčí novelu, ale o zásah do občanského práva, zdravotní legislativy i matričního práva
„Návrh převádí rozhodování o změně pohlaví na soudy, to znamená další administrativní a finanční zátěž, kdy se potýkáme s přetížením agend.
Kritikou nešetřila ani senátorka Adéla Sucharda Šípová. „Řešíme něco, co nikdo nepotřebuje. Není zde právní vakuum. Naprosto nesouhlasím s tím, že musíme něco přijmout,“ řekla s tím, že předložený tisk je zbytečný a ignorantský k rozhodnutí Ústavního soudu. Žadatelům o změnu pohlaví navíc vytváří překážky.
„Nákaza gender ideologie“
Senátorka Ludková v novele navrhuje, aby žadatelé před změnou pohlaví (tranzicí) prokázali, že nejméně dva roky žili v roli opačného pohlaví a používali neutrální jméno. Návrh zároveň posouvá věkovou hranici pro chirurgickou změnu ze současných 18 na 21 let. Změna pohlaví by podle návrhu ale neměla vliv na rodičovské postavení – trans muž by byl v rodném listě dítěte nadále uváděn jako matka. Návrh také umožňuje lidem zrušit úřední změnu pohlaví a vrátit se k původnímu zápisu v matrice.
Někteří senátoři a spolky podporující trans lidi již dříve upozorňovali, že k návrhu novely se neuskutečnila žádná debata s odborníky. Ludková již v březnu v rozhovoru pro iDNES.cz sama uvedla, že není odbornicí v této oblasti.
„Jsem sociální pracovník, sociolog. A člověk, který se tématu duševního zdraví dětí, dospívajících a mladých lidí dlouhodobě věnuje. Je mojí povinností nejen jako člověka určité profese, ale i jako politika, dělat maximum pro ochranu dětí a dospívajících,“ uvedla tehdy s tím, že v Česku se neustále neustále rozvolňuje debata o tématu, které výrazně zasahuje do života dětí a mladistvých.
|
Úřední změna pohlaví půjde bez operace i hormonální léčby, stát upravil metodiku
Pod návrhem je podepsána například také senátorka Daniela Kovářová. „Měnit by se nemělo jen pohlaví, ale i třeba věk. Aby mohli do důchodu třeba pětadvaceti, pokud se budou cítit staří,“ uvedla pro iDNES.cz s tím, že novelou se senátoři snaží vyplnit mezeru v právním řádu. Dodává, že návrh je reakcí na „na sociální nákazu gender ideologie“.
Návrh podepsal i senátor Zdeněk Hraba (ODS), podle kterého nejde o krok zpět. „Řeší i to, co je upraveno například v Německu, tedy problematiku trans lidí v šatnách či věznicích. Nejde tedy o nic neobvyklého,“ uvedl pro iDNES.cz. Současnou metodiku tranzice označil za „produkt aktivistů z ministerstva zdravotnictví“.
Mediální výzkumnice FSV UK Lenka Vochocová upozorňuje, že senátoři přebírají rétoriku, kterou šíří Rusko nebo dezinformační weby.
„Z našich dat je evidentní, že řada českých politiků – včetně senátorky Vladimíry Ludkové a senátora Zdeňka Hraby – přebírá typické, v podstatě schematické rétorické postupy dobře zdokumentované v prostředích jako je například Rusko nebo Maďarsko. Jejich vyjadřování a argumentace jsou velmi podobné obsahům, které šíří širší síť dezinformačních webů a anti-genderového hnutí, včetně ultrakonzervativní Aliance pro rodinu,“ uvedla.