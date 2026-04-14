Klempíř a další zástupci koalice představí návrh zákona o médiích veřejné služby

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Ministr kultury Oto Klempíř ředitele České televize Hynka Chudárka a šéfa Českého rozhlasu René Zavorala v pátek informoval, že nepočítá s tím, že by se obě veřejnoprávní média měla slučovat.
„Klíčové body jsou čtyři. Obě média zůstávají samostatná a o jejich sloučení se neuvažuje. Koncesionářské poplatky se ruší a budou nahrazeny platbou ze státního rozpočtu. Zákon zavádí mechanismus, který zajistí valorizaci financování a dostatečnou předvídatelnost. Kontrolu nad fungováním médií budou i nadále vykonávat mediální rady,“ uvedl Klempíř.
Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením koncesionářských poplatků a financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš.