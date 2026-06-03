Koalice má hotový návrh o referendu. K vyhlášení bude potřeba 300 tisíc podpisů

„Naše ústava už 33 let předpokládá, že lidé o zásadních otázkách budou moci rozhodovat přímo bez toho, aniž by za ně rozhodovali politici v Parlamentu. Proto jsme se rozhodli, že prosadíme zákon o obecném referendu. A ten návrh jsme již podali a je v legislativním procesu,“ řekl ve videu na sociálních sítích ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
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Koalice chystá zákon o referendu, SPD udělalo ústupek. Strany se ale zatím neshodnou
K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve Sněmovně by tak kabinet potřeboval na schválení zákona 120 hlasů. ANO, SPD a Motoristé jich mají 108.
Vláda v programovém prohlášení předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v EU ani v NATO. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve jako o možných tématech hovořil o eutanazii či právu dětí užívat sociální sítě.