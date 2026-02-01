Drsný schodek Aleny Schillerové, obul se Kupka do rozpočtu. Ministryně se ohradila

„Chci zdůraznit, že je to pořád schodek a rozpočet bývalé vlády, který je opravený a zreálněný,“ řekla Schillerová v úvodu diskuze. „Považuju 310 miliard za úspěch toho, že se nám podařilo udělat takové úspory, protože kdybychom pouze načítali výdaje, číslo je mnohem vyšší,“ dodala s tím, že vláda podle ní uspořila na provozních výdajích to, co naopak do návrhu přidala.
Kupka jí oponoval. „Je to drsný schodek, drsný schodek Aleny Schillerové,“ reagoval předseda ODS a dodal, že předchozímu kabinetu Petra Fialy se podle něj dařilo schodky snižovat a zároveň investovat. „V tu chvíli jsme vytvářeli podmínky, aby se ekonomice dařilo lépe,“ řekl.
„Je tam mnoho slibů vlády, proto bijeme na poplach,“ vysvětlil Kupka. V pořadu také zopakoval tvrzení, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
Vláda navrhla schodek 310 miliard. Můžou za to ti před námi, říká Schillerová
To tvrdí také Národní rozpočtová rada, proti tomu se ovšem ministryně v pořadu znovu ohradila. Podle ní vláda legislativu neporušuje.
Diskuze se dotkla rovněž výdajů na obranu. „Převzali jsme rozpočet v takovém stavu, v jakém jsme ho dostali,“ věří Schillerová, že vláda bude umět vysvětlit situaci okolo této otázky. Země Severoatlantické aliance se totiž zavázali, že výdaje na obranu se ze 2 procent kvůli válce na Ukrajině i tlakům ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa zvednou.
„Držíme dvě procenta, budeme je držet a navyšovat budeme v rámci toho, co si může rozpočet dovolit,“ řekla Schillerová a zmínila i další složky, které by se daly započítat. Podle Kupky je obranyschopnost v současnosti pro Česko zcela zásadní.
Tématem se staly i zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které poslal prezidentovu poradci a které Hrad zveřejnil s tím, že Macinka Petra Pavla vydírá. Podle Schillerové předseda Motoristů nezvolil vhodný styl komunikace a situace by se měla uklidnit. Zmínila, že vyvolání hlasování o nedůvěře vládě považuje za silný nástroj.
„Nebyla jiná možnost, jak reagovat,“ opáčil Kupka a položil dotaz, proč vláda nepodá v této problematice kompetenční žalobu. „Co by vyřešila? Vůbec nic by nevyřešila,“ reagovala na něj ministryně s tím, že Ústavní soud by rozebíral pouze nynější situaci, nedal by řešení do budoucnosti. S jejími slovy Kupka nesouhlasil.
Schodek je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada. Ministerstvo se ohradilo
Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. Příjmy podle něj dosáhnou 1,978 miliardy korun a výdaje 2,288 miliardy bez vlivu projektů Evropské unie. Oproti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy se očekávané příjmy snížily o 5,2 miliardy, výdaje naopak vzrostly o 18,8 miliardy. Návrhem se Sněmovna začne zabývat 11. února, závěrečné hlasování se očekává o měsíc později – 11. března.
Národní rozpočtová rada návrh kritizovala. Podle ní je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To ovšem ministerstvo financí odmítá. Jeho šéfka Alena Schillerová tvrdí, že limit pro výdajové rámce se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září. S tímto argumentem Národní rozpočtová rada nesouhlasí.
Momentálně se Česká republika nachází v rozpočtovém provizoriu, kdy měsíční výdaje státu jsou omezeny na dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.