Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že prezidentova žádost už do horní parlamentní komory dorazila. Senát by měl podle něj nominaci obou kandidátů schvalovat na schůzi, která se uskuteční 15. října, i když má na posouzení adeptů dva měsíce.
Tým ústavních soudců bude v říjnu po určitý čas nekompletní. V první polovině října uvolní místo někdejší prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa, který se stal ústavním soudcem 7. října 2015. Až v polovině prosince pak skončí desetileté funkční období profesorovi občanského práva Josefu Fialovi. Vystrčil k tomu poznamenal, že pokud Senát oba nově nominované schválí, bude na prezidentovi, kterého z nich jmenuje ústavním soudce dříve.
|
Prezident Pavel navrhl jako ústavní soudkyni Ditu Řepkovou z brněnského soudu
Bartoň byl v minulosti mimo jiné členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády nebo asistentem soudkyně Ústavního soudu. „Osloven jsem byl ke konci června, od té doby probíhala různá jednání a vyústilo to v dnešní nominaci,“ řekl Bartoň.
Jeho další působení na Univerzitě Palackého se podle něj odvíjí od toho, jak dopadne nominace v Senátu. „Zatím není nic hotovo. Až v případě, že Senát návrhy schválí, budu řešit další modifikaci úvazku,“ podotkl navržený kandidát na ústavního soudce.
Bartoň se podle svých slov zabývá organizačním ústavním právem, tedy vztahy ústavních orgánů, také ochranou lidských práv. „Můj záběr je poměrně široký na celé ústavní právo. Specializuji se také na oblast svobody projevu. Na Ústavním soudu si ale nevybíráte, na co se specializujete, ale řešíte, co přijde. Přicházejí tam věci komplexně z celé oblasti ústavního práva, takže člověk musí umět reagovat na všechno,“ doplnil.
Smolek roli zmocněnce zastával od roku 2008, ve funkci skončí k 1. září. Vláda minulý týden schválila jako jeho nástupce právního experta ministerstva zahraničí Jiřího Vláčila. Smolek má vést stálou misi České republiky ve Vídni. „Jde o nominaci, nikoli Senátem schválený návrh, tudíž další kroky nemůžeme v tuto chvíli předjímat,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Nominaci obou kandidátů budou před schvalováním Senátem projednávat jeho výbory ústavně-právní a pro lidská práva.
Pavel dosud zhruba za 2,5 roku ve funkci personálně obnovil Ústavní soud z více než dvou třetin. Naposledy prezident v prosinci jmenoval ústavní soudkyní Ditu Řepkovou. Byla tehdy jeho 11. nominantkou. Na ÚS při plném obsazení působí 15 soudců.