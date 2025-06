Ministr financí Zbyněk Stanjura musel přijít do jednacího sálu před hlasováním o nedůvěřě vládě. Vynutili si to poslanci, aby jin Stanjura odpovídal na otázky k bitcoinové kauze. | foto: Petr Topič , MAFRA

Stanjura, který návrh ve Sněmovně neúspěšně předkládal, řekl, že do něj kryptoměny zahrnul kvůli jejich dřívějšímu daňovému zrovnoprávnění s cennými papíry a obchodními podíly. Pozměňovací návrh již podle svých slov nemohl podat, protože skončilo druhé čtení. Problém s kryptoaktivy označil za „zástupný“.

Hlavní motivací návrhu podle něj bylo usnadnění převodů rodinných firem. Proto ho chce po volbách předložit znovu. „Jsem klidně připravený návrh opakovat bez toho, aby se týkal kryptoaktiv,“ řekl.

Havlíček a Fiala se shodli, že u rodinných firem by osvobození od daní bylo smysluplné. Zároveň ale zdůraznili, že vzhledem ke kauze s darem bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného muže bylo nepřijatelné úpravu přijmout, když zahrnovala i kryptoměny. „Kdyby pro to kdokoli zvedl ruku, tak se na něj veřejnost obrátí, že chce legalizovat zisky z trestné činnosti,“ řekl Fiala.

„Když to předložíte bez kryptoaktiv, budeme o tom diskutovat na Poslaneckém klubu,“ uvedl Fiala. „Když slyším takovou podporu, budu o tom uvažovat,“ uzavřel Stanjura.

Úprava, kterou Sněmovna odmítla, měla zrušit horní mez pro osvobození příjmů z prodeje podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem, a také z prodeje cenného papíru nebo kryptoaktiva od daně z příjmu fyzických osob. Konsolidační balíček z roku 2023 zavedl pro část těchto příjmů časový test pět let a tři roky a také limit 40 milionů korun. Časový test měl podle pozměňovacího návrhu zůstat. Pro převod podílu v korporaci, který nepředstavuje cenný papír, platí test pět let. Pro cenné papíry platí doba držení tři roky.

Čtyřicet procent chce demisi vlády

Dvaačtyřicet procent oslovených sleduje bitcoinovou kauzu velmi podrobně. A 49 procent jich o kauze ví, ale příliš se o ni nezajímá. Zbylých 9 procent incident vůbec nezaznamenalo. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar CZ pro ČT. Zástupci opozice v Otázkách Václava Moravce uvedli, že v letních měsících neplánují svolat další hlasování o nedůvěře vládě.

Z dvanácti set respondentů, kteří kauzu sledují, dostatečně uspokojilo odstoupení bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka 31 procent. Dalších 24 procent míní, že by měl odstoupit také ministr financí Zbyněk Stanjura. Nejvíc, tedy 40 procent, považuje za nutnou demisi celé vlády. Zbylých 5 procent neví nebo neodpovědělo, ukázal další průzkum.

„Odstoupení celé vlády častěji preferují lidé ze starších generací, častěji s nižším vzděláním, z menších obcí,“ okomentoval výsledky analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. „U voličů Pirátů je větší tlak na odstoupení ministra financí Zbyňka Stanjury,“ dodal.

Odstoupení ministra spravedlnosti nepovažuje za dostatečné ani hnutí ANO, které svolalo mimořádnou schůzi s cílem hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. To nakonec neprošlo. Pro svržení kabinetu hlasovali jen přítomní zákonodárci opozičních hnutí ANO, SPD a Pirátů. SPD ani ANO se během léta nechystají vyvolat další hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, řekli místopředsedové stran. Pokud by se však objevily nové zásadní informace, nevyloučil Fiala změnu tohoto rozhodnutí.

„Nedochází k sehnání jednotlivce,“ uvedl Havlíček v diskuzi. „Je to systémové selhání. Úředníci o tom věděli,“ řekl a zmínil dopis adresovaný ministru Stanjurovi. „Přece není možné, abyste toto nevěděl. Buďto nám cíleně lžete, nebo jste to věděl od samého začátku,“ uvedl.

Stanjura uvedl, že dostal pouze žádost o schůzku. „Standardně se mi chystají podklady, moji úředníci je analyzovali, napsali, že podle názoru mých úředníků to, co ten advokát píše, neodpovídá těm rozsudkům,“ uvedl. Pokračoval, že ho ani nenapadlo, že to samé neudělá ministerstvo spravedlnosti. „Když jsem se to dozvěděl, sdělil jsem to Pavlu Blažkovi, a ten mi řekl, že smlouvu již uzavřel,“ řekl Stanjura. Na ministerstvu financí nebyl podle Stanjury k dispozici ani návrh darovací smlouvy.

„Vy jste mohl jednat na úrovni ODS, na úrovni vlády, mohl jste to předat policii,“ oponoval Havlíček. „Zákon mi to neumožňuje,“ řekl Stanjura s tím, že povinné osoby nejsou orgány veřejné moci.