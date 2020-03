ODS navrhuje rozšířit okruh zákonů, u nichž nelze přehlasovat Senát

Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy tak jeho strana postupuje, aby zajistila ochranu ústavních institucí v době, kdy prezident Miloš Zeman Ústavu ČR různě interpretuje a vláda hnutí ANO a ČSSD podporovaná komunisty podle ODS nehájí zájmy země.

„Jsme svědky pokusů ovlivňovat důležité instituce, lidé mají obavy o kvalitu právního státu,“ uvedl Fiala.

Sněmovna nyní nemůže přehlasovat Senát u změn Ústavy či u volebních zákonů. A zatímco v dolní komoře parlamentu má vláda ANO a ČSSD většinu díky komunistům, kteří podporují menšinovou vládu, v Senátu dominují opoziční strany – Starostové nezávislí, lidovci a ODS, která má i předsedu Senátu Miloše Vystrčila.

Slabinou návrhu ODS je to, že ho musí nejprve podpořit většina ve Sněmovně, přičemž Sněmovnu oslabuje. „Není to zákon účelový. Bude komplikací pro každou vládu, pokud by chtěla upravit fungování institucí,“ uvedl Fiala.