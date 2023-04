Dejme nejvyšší státní vyznamenání Kubišovi s Gabčíkem, navrhla šéfka Sněmovny

„V případě Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, kteří v mých očích ztělesňují ideál odvahy a boje Čechoslováků proti nacistické tyranii, mě poněkud překvapilo, že doposud od české hlavy státu neobdrželi nejvyšší státní vyznamenání. Myslím, že je vhodný čas tento historický dluh napravit a Řád Bílého lva oběma konečně propůjčit,“ uvedla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Před letošní prezidentskou volbou se na možnost vyznamenat Gabčíka s Kubišem ptal iDNES.cz kandidáta na Hrad Petra Pavla, který později v boji o post hlavy státu porazil Andreje Babiše. Pavla řekl, že pokud zatím takové vyznamenání nedostali, mělo by se o něm uvažovat. Gabčík a Kubiš dostali vyznamenání už v roce 1968 – šlo o vojenský řád bílého lva Za vítězství I. stupně.

Česko si loni připomnělo 80. výročí operace Anthropoid. Pietního aktu se zúčastnil i německý velvyslanec v České republice Andreas Künne.

„Dělat to, co je správné - i když to může znamenat tu nejvyšší oběť. Výsadkáři, kteří provedli úspěšný útok na Heydricha, takovou odvahu měli. Jejich čin byl v roce 1942 světlem v temnotě nacistické diktatury,“ napsal na Twitter poté, co ke kryptě položil věnec se stuhou v německých barvách.

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska 75 let po atentátu na Heydricha, který byl proveden 27. května 1942, Gabčika povýšil in memoriam do hodnosti generálmajora. Kiska usiloval o to, aby byli současně povýšeni Gabčík na Slovensku i Kubiš v České republice, ale podle týdeníku Respekt tuto iniciativu tehdejší český prezident Miloš Zeman odmítl.

Pekarová Adamová navrhla také vyznamenat někdejšího předsedu Sněmovny Milana Uhdeho či o jednotku hasičů zasahujících po nedávném ničivém zemětřesení v Turecku. Před předložením návrhů prezidentovi republiky je ještě posoudí sněmovní podvýbor pro státní vyznamenání.