Večerní schůzka u Babiše: S lídry STAN a Pirátů se shodl na potřebě otevření škol

O chystané schůzce informoval Vít Rakušan s Ivanem Bartošem v neděli odpoledne. Piráti navrhují zavést „pandemický zákon, aby se vláda obešla bez nouzového stavu, který jen zbytečně omezuje práva a svobody lidí“, uvedl Bartoš na Twitteru.



Představitelé STAN a Pirátů s premiérem Babišem jednali o krizové legislativě. O podpoře prodloužení nouzového stavu nemluvili.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Překvapím vás, obsahem schůzky s premiérem a vicepremiérem nebyl nouzový stav. Řešili jsme JAK zvládat epidemii bez něj. Po 332 dnech od vyhlášení prvního lockdownu vítaná změna. Ale lepší pozdě nežli později... oblíbit odpovědět

Na večerní schůzce se politici shodli, že návrat dětí do škol je prioritou. Babiš se již dříve vyjádřil, že tento krok považuje za důležitý. „My musíme jasně říci a to bude předmětem jednání zítřejší vlády, a teď jde hlavně o děti, aby se vrátily do škol, aby děti mohly znovu sportovat, a to bez ohledu na PES nebo na počty hospitalizovaných. Budeme se k tomu muset nějakým způsobem postavit,“ uvedl Babiš.



Řekl, že vláda bude projednávat materiál ministra školství Plagy, tedy plošné a pravidelné testování na covid-19 ve školách. Mluvil s náměstkem VZP, aby i PCR testy byly hrazeny.

Do škol by se od 1. března mohly vrátit poslední ročníky středních škol. Testovat by se podle návrhu mělo každých sedm až 14 dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy, tedy například ze slin.

Odběr by si měl ve škole dělat každý sám. V další fázi by se testování mohlo rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy.