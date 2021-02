Vláda bude řešit, jak pustit víc dětí do škol, říká premiérův poradce Prymula

„Jednoznačně teď budeme muset prodiskutovat vůbec další strategii, protože se ukazuje, že nějaké bezbřehé zpřísňování skutečně už nemá jakýkoliv význam,“ uvedl Prymula.

„My jsme skoro všechno vyzkoušeli, teď to znamená prostě vyselektovat ta opatření, která chceme dodržovat jako stát, a říci si, že tedy spustíme školy v nějakém gardu, dejme tomu, první stupeň, ty maturitní ročníky, ale pouze za předpokladu, že budeme pravidelně testovat,“ řekl v Událostech, komentářích premiérův poradce pro zdravotnictví a bývalý ministr.

Zatím mohou do škol prvňáci a žáci druhé třídy ZŠ, ostatní se musí zatím učit distančně.

Prymula řekl, že by to probíhalo tak, že by se žáci byli otestováni ráno. „Pokud ráno budou rozdány ty testy, tak za 15 minut víme, co se v té třídě děje, a pokud tam bude pozitivita, tak je můžeme přicestovat PCR celou třídu,“uvedl Prymula s tím, že o tom již hovořili experti, kteří v pátek doprovázeli premiéra Andreje Babiše do Budapešti. „V tuto chvíli je to opravdu jedna z mála už cest, jak postupovat dopředu, protože, dejme tomu, další restriktivní opatření v momentu, kdy nejsou dodržována ta stávající, asi nevede ke kýženému cíli,“ prohlásil Prymula.

„My musíme jasně říct občanům, že situace není dobrá, ale musíme také říct, že pokud všichni budeme dodržovat opatření tak, jak se to dělo na jaře, tak jak budeme rozvolňovat školy, obchody či služby,“ řekl Babiš.



Tlak na vládu, aby se více dětí vrátilo do škol, sílí i ze strany opozice. Komunisté kvůli tomu, že to vláda zatím nepřipustila, odmítli podporovat dál nouzový stav. Návrat dětí do škol požadují i další opoziční strany.

Volání po otevření škol je obrovské, říká Konečná

„Volání minimálně po otevření škol je obrovské a já se mu nedivím, protože ty děti rok nechodí do školy a je to problém,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Komunisté pak potvrdili, že nouzový stav i po 14.únoru už nepodporují. Mimo jiné proto, že vláda nesplnila to, co jim slíbila, že děti prvních ročníků a maturitní ročníky se do škol vrátí už od února.



„Distanční výuka nedokáže plně nahradit výuku prezenční, kvalita i plnohodnotnost vzdělávání klesá a děti trpí nedostatkem sociálních kontaktů, absencí aktivit a izolací. Nemůžeme děti a studenty hodit přes palubu a sebrat jim možnost vzdělávání,“ uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.



Jasná pravidla pro školy a umožnit ředitelům výuku i jinak, než distančně, požaduje také předseda Pirátů Ivan Bartoš jako jednu z podmínek, aby koalice Pirátů a STAN vůbec uvažovala o tom, že by mohla podpořit prodloužení nouzového stavu. „Pokud bude kabinet konečně ochotný jednat v zájmu občanů a přistoupit na naše návrhy, které by zemi pomohly, jsme ochotni o prodloužení diskutovat,“ uvedl Bartoš.



Vláda chce další žádost o prodloužení nouzového stavu řešit také na pondělním zasedání. Sněmovna o tom bude hlasovat ve čtvrtek.