Nával zájemců před branami univerzit. Silné ročníky se hlásí na vysoké školy

Josef Dyntr
  13:47
Silné ročníky vstupují na vysoké školy. Počty přihlášek rekordně rostou. Největší zájem je o studium na lékařských, filozofických či pedagogických fakultách. Před čtyřmi lety hlásily střední školy problémy s vysokým počtem uchazečů o studium. Nyní se stejná generace hlásí na české univerzity, které potvrzují, že přijímají rekordní počty přihlášek na bakalářské a magisterské programy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anglo-American University

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
26 fotografií

Zájemců je hodně, protože to jsou vlastně potomci takzvaných Husákových dětí, tedy další silné generace převážně narozené v 70. letech minulého století.

„Přibližně od školního roku 2018 až 2019 roste počet devatenáctiletých v české populaci, což se promítá i do počtu absolventů s maturitním vzděláním, kteří vstupují na univerzity,“ vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.

Na největší české vysoké škole hlásí meziročně nárůst počtu přihlášek o 3,5 procenta, nárůst je však dlouhodobý. „Zatímco pro akademický rok 2017 až 2018 jsme přijali 18 967 uchazečů, v ročníku 2025 až 2026 to bylo již 27 577. V letošním roce je zájemců ještě více,“ říká Lagronová.

Nejvyšší počet míří na humanitní obory

Vyšší počty uchazečů se hlásí také na největší brněnskou školu, Masarykovu univerzitu, kam letos přišlo 44 565 přihlášek, tedy o dvě procenta více než v minulém roce.

Rekordní zájem však pro iDNES.cz potvrzují především zástupci menších univerzit. Na Univerzitě Hradec Králové či na Technické univerzitě Ostrava zaznamenali roční nárůst přihlášek o osm procent, na České zemědělské univerzitě či na Ostravské univerzitě o pět. Stabilní zájem si pak drží s 35 tisíci přijatých přihlášek Univerzita Palackého v Olomouci.

Vysoké školy musí připravit studenty na nový svět. Bez praxe to nejde, míní experti

Nejvyšší počet uchazečů míří již tradičně na humanitní obory, ale také na ty lékařské či pedagogické.

„Nejvyšší zájem letos stejně jako loni eviduje filozofická fakulta, na kterou uchazeči podali 8 790 přihlášek. Následuje pedagogická fakulta s 6 932 přihláškami a lékařská fakulta s pěti tisíci přihlášek. Rozložení mezi fakultami tak v zásadě odpovídá dlouhodobému trendu posledních let,“ říká mluvčí olomoucké univerzity Egon Havrlant.

Zájem o chemii

U technických oborů se počty zvyšovaly například na pražské Vysoké škole chemicko-technologické, kde počet přihlášek u bakalářských programů meziročně stoupl o deset procent.

„Zájem je především o studijní obory biochemie a biotechnologie, forenzní a toxikologická analýza, syntéza a výroba léčiv či analytická a forenzní chemie,“ uvedl mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické Michal Janovský.

Mohlo by se zdát, že uchazeči o místa na univerzitách budou mít letos mnohem větší konkurenci. Neplatí to však rozhodně pro všechny obory. V některých totiž mají vysoké školy od státu nakázáno přidávat místa. Již před začátkem letošního akademického roku nařídil bývalý ministr školství Mikuláš Bek (STAN) univerzitám působícím v Karlovarském, Plzeňském a Libereckém kraji navýšit kapacity o deset procent.

Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje

Zatímco v Praze je podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí přibližně padesát procent, v Karlovarském kraji se jedná jen asi o 14 procent, v Ústeckém o šestnáct.

„Na vyšší počty studujících jsme se i proto připravovali již před letošním rokem, a to zvýšením kapacit o deset procent. Je však otázkou, zda na toto navýšení dostaneme na příští akademický rok potřebné finance, jelikož státní rozpočet s nimi zatím nepočítá,“ říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.

Univerzita počítá s vyšším počtem

Na podfinancování vysokého školství dlouhodobě upozorňují Česká konference rektorů i Rada vysokých škol. V loňském roce pracovaly vysoké školy podle předloni schváleného rozpočtu s výdaji asi 34,9 miliardy korun. Letos je to zhruba 36,2 miliardy korun.

Podle předsedy rady rektorů a rektora Vysoké školy chemicko-technologické Milana Pospíšila je otázkou výhled na další roky.

Soukromé školy nejsou podle prorektorek „druhá liga“. Rozhodne praxe a dovednosti

„Abychom udrželi krok, musíme se pohybovat zhruba okolo šestiprocentního růstu, co se týká mzdových tarifů, pohybujeme se tak v částkách okolo 1,5 miliardy korun ročně,“ říká Pospíšil.

Navýšením kapacit však reagují také univerzity z dalších krajů, kde není situace s podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí tak vážná.

O deset procent navýšila počet míst například Česká zemědělská univerzita v Praze. Univerzita Karlova počítá s vyšším počtem přijímaných studentů do žádaných programů, jako jsou všeobecné lékařství, nutriční terapie, porodní asistence či všeobecné ošetřovatelství.

Šance na přijetí na vybraných vysokých školách v České republice
Název školyŠance na přijetí
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)80,1 %
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)93,1 %
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích83,5 %
Masarykova univerzita v Brně (MUNI)54 %
Metropolitní univerzita Praha (MUP)100 %
Ostravská univerzita 58,8 %
Technická univerzita v Liberci (TUL)75 %
Univezita Hradec Králové (UHK)59,3 %
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)80,2 %
Univerzita Karlova (UK)57,2 %
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)50,8 %
Univerzita Pardubice84,7 %
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)72,3 %
Technická univerzita Ostrava (VŠB)98,6 %
Vysoká škola ekonomická (VŠE)64,9 %
Západočeská univerzita v Plzni64,4 %
Zdroj: Vysoké školy.cz

Jsou třeba i lůžka na kolejích

S vyššími počty zájemců a potažmo i studentů hrozí problém s dostupností kolejí. Ve velkých studentských městech se vede boj o lůžka dlouhodobě. Některé vysoké školy tak chystají rozšíření vlastního ubytování, protože se očekává, že silné ročníky se budou na univerzity hlásit i v dalších letech.

Třeba brněnská Masarykova univerzita už získala od města pozemek o rozloze 1,3 hektaru ve čtvrti Bohunice. Má hodnotu 207 milionů korun. Univerzita za ni postoupí městu veřejné prostranství, lesní pozemky a cesty a doplatí rozdíl zhruba 150 milionů korun.

V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní

Koleje a dostupné komunitní bydlení mají mít podle mluvčího univerzity Radima Sajbota kapacitu až 1 500 lůžek, a to nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance univerzity – zejména začínající akademiky, výzkumníky či postdoktorandy. Výstavbu zvažuje i zlínská Univerzita Tomáše Bati, konkrétně v areálu Růmy. Aktuálních 1 160 míst není dostatečných.

Bilanci chce škola zlepšit alespoň o 200 lůžek ve spolupráci se soukromým investorem. Souhlas pro stavbu už naopak má developerská skupina Redstone, která vystaví 237 ubytovacích jednotek s 985 lůžky v sousedství centra Olomouce. Na olomoucké univerzitě studuje asi 23 tisíc lidí, to je více než pětina obyvatel města. Koleje mají kapacitu asi 4 700 míst.

Článek napsán s využitím ČTK.

28. ledna 2026

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

RECENZE: Ohromní optimisti podlehli AIDS. Teď dostávají prostor v literatuře

Premium
Demonstrace na podporu pacientů s AIDS ve Washingtonu, D.C. (1991)

Román Ohromní optimisti americké spisovatelky Rebecca Makkaiové vyšel v roce 2018 a ihned aspiroval na Pulitzera. K českým čtenářům se dostává až letos a zaplňuje tak prázdné místo na poli překladové...

1. května 2026

Špidla zakládá Novou sociální demokracii. Vést ji musí někdo mladší, říká

Green Deal je v zásadě racionální reakce na situaci, která přichází, klimatická...

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal v pátek sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. V přípravném výboru strany jsou...

1. května 2026  5:01,  aktualizováno 

VIDEO: Zákulisí Hradu v jedné minutě. Pavel provedl diváky svým běžným dnem

Prezident Pavel ukázal svůj běžný pracovní den (1. května 2026)

Unikátní video Kanceláře prezidenta republiky nabízí rychlý vhled do pracovního harmonogramu Petra Pavla. Snímek dokumentuje, jak vypadá běžný den hlavy státu, kdy se v rychlém sledu střídají interní...

1. května 2026  13:52

Nával zájemců před branami univerzit. Silné ročníky se hlásí na vysoké školy

Jiří Schwarz, rektor Anglo-American Univesity - promoce studentů

Silné ročníky vstupují na vysoké školy. Počty přihlášek rekordně rostou. Největší zájem je o studium na lékařských, filozofických či pedagogických fakultách. Před čtyřmi lety hlásily střední školy...

1. května 2026  13:47

ONLINE: Komunisty i Paroubka vítala Internacionála. Prahou jdou antifašisté

Přímý přenos
Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

V Praze a dalších městech pokračují oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti uspořádali průvod s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

1. května 2026  8:28,  aktualizováno  13:44

Věříme ČT a ČRo. Ale sledujeme něco jiného

Komentář
ilustrační snímek

Probíhající souboj mezi vládou a ji podporujícími politickými seskupeními a opozicí spojenou s těmi, kteří podporují navýšení příjmů veřejnoprávních médií prostřednictvím poplatků majících charakter...

1. května 2026  13:31

Dvacetiletá žena skončila po pobodání v nemocnici, zadrželi stejně starého muže

ilustrační snímek

Záchranáři a policisté vyjížděli v pátek časně ráno do jednoho z kladenských bytů k pobodané dvacetileté ženě. Na místě zadrželi stejně starého muže. Záchranáři ji s vážným zraněním transportovali...

1. května 2026  12:59

Čtvrtý remake, každý týden jezdíme do Tuapse, píší dronaři. Opět udeřili

Rafinerii v ruském Tuapse po dalším ukrajinském útoku zachvátil masivní požár....

Ukrajinské drony počtvrté během dvou týdnů zaútočily na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji. Rusko v noci na pátek mezitím zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem...

1. května 2026  12:45

Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu....

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  12:27

Uřízlý kmen, ukradený věnec a six seven. Zničené májky někde hlásili i na policii

V České Metuji v Královéhradeckém kraji přidali pachatelé k pokácené májce...

Několik českých obcí se na prvního máje potýkalo s mnohdy svérázným dodržováním tradic. Neznámí vandalové na Zlínsku, Královéhradecku či Plzeňsku pokáceli a zničili májky. Podle lidové zvyklosti se...

1. května 2026  12:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s...

Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož...

1. května 2026

„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky

Doplňování paliva na americké letecké základně v německém Ramsteinu

Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci o tom informovala agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu.

1. května 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.