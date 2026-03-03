Kapacita středních škol se „smrskla“. Zájemců ale v některých krajích přibylo

Deváťačka Adéla si podala přihlášku na brněnské gymnázium a dvě lycea, chemické a všeobecné. Přestože počítá s tím, že konkurence bude tvrdá všude, čistě statisticky pro ni bude nejobtížnější se dostat na jedno z lyceí.
Tento obor totiž v Česku nabízí 9 145 míst, ale zájem o něj má přes 22,5 tisíce deváťáků. Přihlášky si na něj někteří podali víckrát, dohromady jich zatím organizace Cermat eviduje téměř 27 tisíc. Oproti tomu míst na gymnáziích je více, přes 17 tisíc, a hlásí se na ně 25 tisíc žáků.
|
Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech
„Na prvním místě v přihlášce mám gymnázium, tam chci nejvíc. Na druhém místě je chemické lyceum, oba obory jsou na stejné škole. Podle pravidel školy mi dvojitá přihláška přináší body do přijímacího řízení navíc. Druhé lyceum je jako záchrana. Ale o obě lycea bývá velký zájem. Počítám s tím, že musím získat hodně bodů z testů, abych měla šanci,“ vysvětluje Adéla, jak se při podávání přihlášky rozhodovala.
Míst na lyceích přitom meziročně přibylo, a to nejznatelněji ze všech středoškolských oborů, konkrétně o 764. Zvyšovala se kapacita i technických oborů o 320 míst, nepatrně pak i těch technologických, zdravotnických a konzervatoří. Oproti tomu gymnázia, ekonomické, humanitní, zemědělské i umělecké obory a obchodní školy nabízejí míst méně než loni.
Silná je poptávka po studiu se všeobecným základem, a to na obchodních akademiích a oborech informační technologie, ekonomika a podnikání. Poptávka po úzce specializovaném odborném vzdělání zůstává v celkových počtech přihlášek výrazně nižší.
|
Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni
„Dnes pokračuje většina maturantů na vysoké školy, kde se teprve mohou profilovat. Všeobecné vzdělání je tak vhodnější díky poskytnutí základu, prostoru pro univerzální kompetence, výuku jazyků a je koneckonců pro společnost i mnohem levnější,“ komentuje zájem deváťáků Miroslav Hřebecký z organizace EDUin.
Podle něj tak neobstojí argument zřizovatelů, tedy nejčastěji krajů, že po odborném vzdělávání je poptávka, kterou se vyplatí držet na úkor gymnázií či lyceí.
Škrtli místa, přibyli zájemci
V celkových číslech uchazečů o studium na středních školách ubylo z loňských asi 133 tisíc na letošních zhruba 130 tisíc deváťáků. Dohromady je pro ně v Česku 152 tisíc míst, a to včetně těch na soukromých a církevních školách. Situace se ale liší v jednotlivých krajích.
V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji je zájemců více než před rokem. Přitom míst na školách tam ubylo. V Praze se oproti loňsku škrtlo přes 260 míst, středočeské školy nabízejí o 99 míst méně a Ústecký kraj zkrouhl 40 míst. Boj o místo tak v těchto regionech bude pro deváťáky ještě náročnější.
|
Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají
I v dalších krajích převyšuje zájem uchazečů nabízené kapacity, a to včetně těch na učilištích. Ať už jde o Pardubický, Královéhradecký, Liberecký nebo Karlovarský kraj. Tam, společně se středními Čechy a Prahou, má zájem studovat o skoro 10,5 tisíce deváťáků více, než mají střední školy míst.
Žáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, pak rozehrávají soutěž s ještě méně předvídatelným výsledkem. Z pátých tříd se na osmiletá gymnázia hlásí přes 19 tisíc žáků, míst je pro ně necelých 9 300. Na šestiletá gymnázia se letos může dostat 2,5 tisíce nejlepších, uchazečů je ale téměř 6 900. Skoro polovina z nich je z Prahy.
Seriál iDNES Premium Testy na zkoušku 2026
|2. 3.
|1. Český jazyk – Slovní druhy
|3. 3.
|2. Český jazyk – Porozumění textu I.
|4. 3.
|3. Český jazyk – Porozumění textu II.
|5. 3.
|4. Český jazyk – Porozumění textu III.
|6. 3.
|5. Český jazyk – Logické uvažování
|7. 3.
|6. Český jazyk – Velký test
|9. 3.
|7. Matematika – Slovní úlohy I.
|10. 3.
|8. Matematika – Slovní úlohy II.
|11. 3.
|9. Matematika – Slovní úlohy III.
|12. 3.
|10. Matematika – Grafy a tabulky
|13. 3.
|11. Matematika – Geometrie
|14. 3.
|12. Matematika – Velký test
|16. 3.
|13. Český jazyk – Nejčastější pravopisné chyby
|17. 3.
|14. Český jazyk – Psaní i/y, velká/malá písmena
|18. 3.
|15. Český jazyk – Větné členy a druhy podmětu a přísudku
|19. 3.
|16. Český jazyk – Souvětí a věty vedlejší
|20. 3.
|17. Český jazyk – Rozbor uměleckých textů
|21. 3.
|18. Český jazyk – Velký test II.
|23. 3.
|19. Matematika – Nestandardní úlohy I.
|24. 3.
|20. Matematika – Nestandardní úlohy II.
|25. 3.
|21. Matematika – Nestandardní úlohy III.
|26. 3.
|22. Matematika – Rovinné útvary
|27. 3.
|23. Matematika – Prostorová tělesa
|28. 3.
|24. Matematika – Velký test II.