Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neplnění závazků vůči NATO může oslabit důvěryhodnost země, shodují se experti

Autor: ,
  13:30
Plnění závazků Severoatlantické aliance (NATO) v oblasti obranných výdajů je především otázkou důvěryhodnosti a solidarity mezi spojenci. Podle odborníků není možné někoho vyloučit za nesplnění aliančních cílů, nicméně neplnění závazků může oslabit postavení země uvnitř aliance a ochotu ostatních států zohledňovat její zájmy.
Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem. (16. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Spojeného království Keir Starmer a premiér Andrej Babiš v Arménii na...
Premiér Spojeného království Keir Starmer a premiér Andrej Babiš v Arménii na...
Premiér Spojeného království Keir Starmer a premiér Andrej Babiš v Arménii na...
Premiér Spojeného království Keir Starmer a premiér Andrej Babiš v Arménii na...
8 fotografií

Tomáš Kučera z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy připomněl, že NATO dlouhodobě sleduje plnění obranných závazků především podle podílu výdajů na obranu vůči hrubému domácímu produktu (HDP).

Dvouprocentní cíl obranných výdajů v poměru k HDP do roku 2025, který spojenci přijali v roce 2014 na summitu ve Walesu, označil za první výraznější politický závazek tohoto typu. Upozornil, že aliance každoročně posuzuje, které výdaje lze do obranných rozpočtů započítat, a vede o tom detailní analýzy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem dubna uvedl, že podle hodnocení NATO se České republice pravděpodobně nepodaří splnit dvouprocentní závazek a nesplnila ho loni ani předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Fialy loni Česko vydalo 2,01 procenta HDP a odkázal na aktuální zprávu generálního tajemníka NATO. V té je u výdajů na obranu u roku 2025 uvedeno písmeno „e“, které je podle legendy zkratkou pro anglické estimated, tedy odhadované výdaje.

Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata

Zmíněná dvě procenta ale vyplývají i z dat Státního závěrečného účtu. Možný rozpor v číslech někteří odborníci vysvětlují využitím metodiky, která je jiná než před lety a která už odráží nově přijaté alianční závazky.

Kučera zároveň uvedl, že závazky výdajů na obranu mají především politický význam. Výše obranných rozpočtů podle něj ukazuje, zda je stát připraven přispívat ke kolektivní obraně a odstrašení protivníka. Země, které výdaje nenavyšují, mohou podle něj ztrácet důvěryhodnost u spojenců. Neplnění závazků sice není právně postižitelné, může však vést k oslabení vlivu dané země v alianci, konstatoval.

Putin ohlásil brzký konec bojů na Ukrajině, ta mluví o novém masivním úderu

Tomáš Weiss z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přirovnal důležitost plnění aliančních závazků k plnění běžných závazků v obchodních vztazích. Připomněl také, že NATO je mezivládní organizací a členské státy z něj nelze vyloučit. Upozornil však, že spojenci mohou odlišně nahlížet na pomoc státu, který dlouhodobě neplní své sliby vůči ostatním členům aliance. Podle něj je proto důvěryhodnost a plnění závazků důležitou součástí fungování kolektivní obrany.

Spojenci loni na summitu v Haagu schválili nový závazek zvýšit do roku 2035 výdaje související s obranou na pět procent HDP. Z toho 3,5 procenta mají tvořit přímé obranné výdaje a 1,5 procenta širší investice související s obranyschopností státu, například do infrastruktury.

O současné výši a pravděpodobném nesplnění dvouprocentního cíle chce Babiš diskutovat na červencovém summitu NATO v Ankaře.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Neplnění závazků vůči NATO může oslabit důvěryhodnost země, shodují se experti

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Plnění závazků Severoatlantické aliance (NATO) v oblasti obranných výdajů je především otázkou důvěryhodnosti a solidarity mezi spojenci. Podle odborníků není možné někoho vyloučit za nesplnění...

30. května 2026  13:30

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

30. května 2026  13:07,  aktualizováno  13:27

Šamanský rituál kambo má oběť v Evropě. Čeká ho zákaz? Češka líčí drsný průběh

Premium
Šaman během obřadu kambo propichuje paži, aby vstříkl jed jihoamerické žáby....

Popálení kůže, silné zvracení a na závěr riziko selhání orgánů či smrt. Kontroverzní očistný rituál kambo, který využívá toxický sekret z amazonské žáby, si ve Velké Británii pravděpodobně vyžádal...

30. května 2026

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:30,  aktualizováno  12:40

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen...

30. května 2026  12:30

Česko zasáhnou bouřky a silný vítr, meteorologové varují i před záplavami

Bouřky se přehnaly také přes Prahu, přinesly s sebou přeháňky. (3. září 2024)

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou o víkendu silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého...

30. května 2026  12:05

Britové chystají zákon proti útokům na kabely. Přitvrdí pokuty i tresty

Instalace podmořského internetového optického kabelu (21. února 2024)

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a...

30. května 2026  11:19

Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...

Neznámý pachatel pocákal fasádu domu, ve kterém žije moderátorka Světlana Witowská. Ta na sociální síti uvedla, že bude situaci řešit s policií. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký...

30. května 2026  11:11

Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU

Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních...

30. května 2026  9:39

Stromy v Evropě kvůli vlnám veder volí drastické metody přežití. A to je zabíjí

Umírající dub poblíž Montsegur-sur-Lauzon v jihovýchodní Francii. (26. května...

Kdysi majestátní dub je dnes prakticky mrtvý. Po opakovaných vlnách veder zastavil své životní funkce, aby šetřil vodu, a v jednom z francouzských lesů pomalu hyne. Jde o jeden z mnoha stromů v...

30. května 2026  9:39

Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Chcete mě?

Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.

30. května 2026  9:33

Máte v šuplíku 10 nožů a všechny jsou tupé? Expert radí, jak se při nákupu nenechat napálit

Komerční sdělení
Místo deseti průměrných nožů dává mnohem větší smysl investovat do jednoho...

Leží vám v šuplíku celá sbírka nožů, z nichž málokterý opravdu krájí? Ne vždy je na vině špatné broušení. Mnohdy můžete udělat chybu už při samotném výběru. Podle odborníků se místo deseti levných...

30. května 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.