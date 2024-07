NATO stojí za Ukrajinou. Dáme jí, co jen potřebuje, řekl Pavel po summitu

Politici se podle hlavy státu bavili o tom, jak lze konkrétně Ukrajině pomoci čelit ruské agresi.

„Myslím, že přes původní rozpaky, jestli bude znění dokumentu, ale i jednotlivých vystoupení, dostatečně silné pro Ukrajinu, se ukázalo, že pomoc Ukrajině byla opravdu velice silná,“ poznamenal prezident. Úspěch Kyjeva je podle něj v životním zájmu Západu.

Ruský plán na vraždu šéfa německé zbrojovky Rheinmetall, který odhalily Spojené státy a Německo, je podle Pavla dalším důkazem, že Rusko se rozhodlo vést proti Západu nejen informační válku, ale i hybridní.

„Pokud někdo pochyboval o tom, že jsou to akce, které jsou koordinované, dobře připravené, ale také řízené z nejvyšších míst Ruské federace, tak tyto akce jasně potvrzují, že tomu tak je,“ řekl prezident.

Je podle něj potřeba být opatrný a více dávat důraz na zpravodajskou výměnu informací a na spolupráci s partnery.

„Rozhodně by nás to nemělo nijak paralyzovat nebo demobilizovat, protože pokud bychom to udělali, necháme Rusko dosáhnout toho, co chtělo. Naopak je potřeba dát Rusku najevo, že ani hybridní útoky, ani informační válka, ani kybernetické útoky nás neodradí od toho, abychom dělali to, co považujeme za správné,“ dodal Pavel.