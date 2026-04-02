Pavel trvá na účasti na summitu NATO. Člena opozice tam nechci, reaguje Macinka

  15:18aktualizováno  20:10
Prezident Petr Pavel stále předpokládá, že se zúčastní letního summitu NATO v turecké Ankaře. Chce se kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. „Můj názor je dlouhodobě známý,“ reagoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) redakci iDNES.cz. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on spolu s Macinkou.
Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března 2026) | foto: Reuters

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Na aktuální postoj Hradu jako první upozornil Deník N. Hrad očekává, že v Turecku budou Česko zastupovat prezident, premiér i ministr zahraničí. „Prezident nadále předpokládá svou účast na summitu v Ankaře a chce s premiérem vést diskuzi o zastoupení České republiky,“ dodal mluvčí.

Macinka je však dlouhodobě proti. „Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu vládě rozhodně nedoporučím,“ reagoval na dotaz iDNES.cz.

O tom, že by prezident nemusel na jednání do Turecka jet, hovořil jako první v lednu právě Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Babiš v březnu před odletem na summit EU v Bruselu novinářům řekl, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Tu vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.

„Kancelář Pražského hradu spolu s Úřadem vlády ČR hledá možnosti setkání prezidenta s předsedou vlády vzhledem k jejich časovým možnostem,“ uvedl prezidentův mluvčí ve čtvrtek. Podle Pavla se zatím nedaří najít shodu v kalendářích. „Pokud by nebylo možné žádný termín najít, tak určitě budu Andreje Babiše informovat telefonicky,“ řekl večer prezident České televizi.

Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, sdělil v březnu premiér.

Prezident před dvěma týdny řekl České televizi, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod. Pozastavil se nad tím, že se Babiš o zastoupení ČR na summitu NATO nezmínil během jejich rozhovoru na Pražském hradě. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl tehdy prezident. Babiš uvedl, že tuto otázku nestihl s Pavlem projednat kvůli jeho telefonátu s šéfem Evropské rady.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prvním summitem, kterého se ČR jako nový člen aliance zúčastnila, bylo setkání ve Washingtonu v roce 1999 a českou delegaci vedl prezident Václav Havel. Oba představitelé státu, tehdy prezident Havel a premiér Vladimír Špidla (ČSSD), byli na summitu NATO v Praze v roce 2002.

Za prezidenta Václava Klause bylo běžné, že se summitů zúčastnili prezident i premiér. Za prezidenta Miloše Zemana například ve Walesu v roce 2014, ve Varšavě 2016, v Bruselu 2018 a 2019 či v Londýne 2019 českou delegaci vedl prezident a premiér chyběl. Summitu v Bruselu v roce 2017 se vedle Zemana zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO), který dorazil později a hlavu státu vystřídal. Na summitu v Madridu v červnu 2022 českou delegaci vedl premiér Petr Fiala (ODS), který prezidenta Zemana po vzájemné dohodě zastoupil.

19. března 2026
