Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko, setká se s Babišem

Návštěvu šéfa NATO Marka Rutteho oznámila ve středu aliance v tiskové zprávě. „Generální tajemník se setká s předsedou vlády Andrejem Babišem,“ píše v oznámení. V plánu je společná tisková konference, ta proběhne v 18:35 a bude dostupná na youtubovém kanálu NATO a na stránkách aliance.
Redakce iDNES.cz kontaktovala s prosbou o vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), ten zatím nereagoval. Vyjádření prezidentské kanceláře redakce rovněž shání. Prezident Petr Pavel je tento týden na návštěvě Jižní Ameriky.
Rutte se ve středu v Berlíně zúčastní ministerské schůzky kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG), kterou osobně navštíví také britský ministr obrany John Healey a ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
V Česku se v posledních dnech vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání kabinetu řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést.
Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér. Babiš v pondělí také opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.
Pavel v úterý novinářům v Argentině řekl, že nechce otázku své účasti na summitu NATO komentovat, dokud se s Babišem nesejde a nebude mít možnost si s ním promluvit také o jeho důvodech ke změně zavedených zvyklostí. Českou republiku na aliančních summitech v naprosté většině případů zastupoval prezident, členy delegace někdy bývali šéfové vlád, ministři obrany i další členové vlády.