Podle velvyslance NATO je zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok při plnění obranných závazků z Haagu a ve výdajích na obranu se nachází na chvostu Aliance. S žádostí o reakci proto oslovila reakce iDNES.cz představitele vlády i opozice.
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Před kritikou Whitakera brání vládní kabinet předseda SPD Tomio Okamura. „Naše vláda chce plnit volební sliby, takže přidáváme peníze českým občanům a na výrazné zvyšování výdajů na zbrojení nemáme peníze,“ uvedl ve vyjádření pro iDNES.cz.
„Je to pro nás šílená zpráva,“ uvedl naopak ke slovům velvyslance předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Vláda se nemůže na jedné straně hlásit k NATO a říkat, že Rusko je hrozba, a na druhé straně tolerovat návrhy, které by nás od plnění aliančních závazků na mílové kroky vzdalovaly,“ míní Havel a dodává, že v dnešní tíživé bezpečnostní situaci potřebuje země naopak stabilní financování armády a spojence, kteří mohou Česku důvěřovat.
Havel se v této souvislosti také kriticky vyjádřil k plánu Tomia Okamury snížit obranné výdaje armádě o 7,5 miliardy korun. Tento plán společně s tím, že by se obranné výdaje snížily opět pod dvě procenta, označil za čiré bláznovství.
„O bezpečnosti a obranyschopnosti České republiky se musíme umět domluvit i přes hranice vlády a opozice,“ dodal Havel s tím, že pokud ke schválení výdajů na obranu odmítá své hlasy dát SPD, TOP 09 je připravená potřebné hlasy dodat.
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S jeho slovy souzní šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka, podle kterého jsou slova amerického velvyslance při NATO vážným varováním. „Neděláme to pro Američany ani pro Trumpa. Obranu a bezpečnost si musíme budovat především sami pro sebe a pro naše občany,“ míní. Jurečka také dodal, že vláda by svůj přístup měla přehodnotit, k čemuž ji bude vyzývat.
Není to poprvé, kdy Česko čelí kritice za nedostatečné výdaje na obranu. Letos v březnu se podobně vyjádřil velvyslanec USA v České republice Nicholas Merrick, který je přesvědčený, že dvě procenta HDP na obranu v dnešní době nestačí. Na letošním summitu v Haagu se přitom všechny členské země NATO zavázaly na obranu vydávat pět procent HDP.