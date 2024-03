Stop NATO, pětadvacet let stačilo. V Praze demonstrovali odpůrci Aliance

„Na Hradě oslavují náš vstup do NATO a my k tomu taky chceme říci své: 25 let v NATO stačilo. Když jsme zvonili klíči, uvěřili jsme, že už nikdy nebudeme v žádném vojenském paktu. Dne 12. 3. 1999 jsme byli přistoupeni. Dvanáct dní poté bylo tímto paktem v rozporu s mezinárodním právem bombardováno Srbsko. Stali jsme se agresory. Co dneska vlastně na Hradě oslavují,“ zaznělo v úterý odpoledne na Václavském náměstí z úst demonstrujících.

Ti protestovali proti setrvání Česka v Alianci právě v den, kdy se slaví pětadvacetileté výročí. Česko se stalo členem NATO 12. března 1999 s Polskem a Maďarskem.

„Státy střední a východní Evropy si velmi brzy po pádu komunismu uvědomily, jak důležité jsou pro ně společná obrana a členství v NATO,“ uvedl k tomu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Události posledních let navíc jasně ukazují, jak zásadní význam a důležitost má naše historická zkušenost s Ruskem pro odpovídající reakci NATO na jeho současnou agresi,“ dodal Vystrčil.

Gripeny nad Prahou

Čtvrtstoletí v alianci v úterý připomněly akce jako například dopolední přelet šesti vojenských letounů nad Českem a centrem Prahy. Bývalý americký prezident Bill Clinton převzal od české hlavy státu Petra Pavla Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

Vzpomínalo se i na zesnulou exministryni zahraničí USA a pražskou rodačku Madeleine Albrightovou jako na osobnost, která byla spolu s prezidentem Václavem Havlem a Clintonem trojicí politiků nejdůležitějších pro vstup země do aliance.

Od vstupu do NATO souhlasí se členstvím země v této organizaci trvale většina Čechů, letos v lednu to bylo podle aktuálního průzkumu agentury STEM 70 procent lidí.

Hranici 70 procent přesáhla podpora v roce 2001, nejvyšší byla v březnu 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu, tehdy souhlasilo se členstvím Česka v NATO 78 procent lidí.