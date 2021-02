Průzkum: Rozdělování vakcín nefunguje, propadla se důvěra ve vládu

Fungování systému hodnotí pozitivně spíše lidé v nejstarší věkové skupině nad 55 let.

„Z pohledu nákazy koronavirem je tato skupina považována za nejrizikovější, očkování se jich tedy týká nejvíce – je možné, že právě kvůli rizikovosti a strachu z nákazy považují nastavení systému za správné,“ uvádí tisková zpráva.



Přesně 71 procent Čechů, kteří jsou nespokojení se systém, vidí problém na straně vlády. Lidé z menších měst viní z problému spíše ministerstvo zdravotnictví (34 procent). Pouze 10 procent Čechů si myslí, že chyba je na straně nemocnic a očkovacích center, případně že za problém může někdo jiný.

„Zbylá pětina lidí z celého vzorku si nechává odstup a fungování systému nijak nehodnotí. Mezi zdrženlivými jsou spíše dotazovaní se základním vzděláním, lidé ze středních měst a obyvatelé Moravy,“ píše se v tiskové zprávě.

Předbíhání v očkování lidem vadí

Za problém označili lidé v průzkumu předbíhání v pořadnících na očkování. V Česku se přednostně nechal například naočkovat šéf VZP Zdeněk Kabátek či hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Vadí to 63 procentům Čechů. Aféry s očkováním vadí spíše mužům a lidem nad 45 let.

„Třetině Čechů tyto skandály nevadí. Otázkou je, zda to není určitým vyjádřením (blbé) nálady ve společnosti, kdy část populace rezignovala a jakékoli porušování pravidel či nařízení jí přijde ‚vlastně normální‘. Myslím, že třeba v Německu by se tohle stát nemohlo a postoj veřejnosti by byl daleko vyhraněnější,“ uvedl Jan Tuček, jednatel Českého národního panelu a ředitel STEM/MARK.



Co se týče termínu očkování v tomto roce, 18 procent respondentů si myslí, že se dostanou na řadu spíše v létě, což uvedli lidé nad 55 let, nebo na podzim, což si myslí spíše mladší ročníky do 24 let.



Pouze 10 procent očekává, že na ně přijde řada letos na jaře. Další 2 procenta lidí si myslí, že by mohli přijít na řadu ještě během aktuální zimy. Naopak 23 procent Čechů, zejména lidé do 34 let a ženy, odhadují, že přijdou na řadu v příštím roce. Srovnatelný počet lidí (22 procent) pak uvádí, že tuto situaci neřeší či neumí odhadnout.

Důvěra ve vládu na nejnižší úrovni

Index důvěry ve vládu je nyní v Česku na nejnižší naměřené úrovni od března 2020. Hodnota podle průzkumu klesá již od loňského listopadu. Od té doby se snížil o téměř 12 bodů.

„Nynější hodnota (40 bodů, pozn. red.) je nejnižší, která byla od března 2020 v Česku naměřena. Projevuje se zde mimořádně velký chaos, permanentní měnění pravidel či způsobů výpočtu ukazatelů, nejasnost, kdo vlastně boj s pandemii či očkování řídí,“ vysvětlil Tuček.

Srovnatelně nízký index důvěry ve vládu je například i na Slovensku, kde se také pohybuje na hodnotě 40 bodů. Jeho pokles je od listopadu však pozvolný a mírný.

Co se naopak zvýšilo, tak je index paniky, který je nyní na 62 bodech. Je tak na stejné hodnotě, jako loni v dubnu. Hodnota ukazuje, že Češi mírně propadají panice.

Výzkumný projekt National Pandemic Alarm zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK. Průzkum probíhal mezi 29. lednem a 1. únorem 2021.