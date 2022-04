Příběh ekonomky Natalie Versalové. Do armády šli i lidé z vědeckých kruhů

Doma na Ukrajině pracovala Natalia Versalová na ekonomické fakultě jedné z nejprestižnějších univerzit v Kyjevě. Od poloviny března, kdy uprchla před válkou, působí expertka na bankovnictví a finanční systémy v týmu Mendelovy univerzity v Brně. „Když jsem do Brna přišla, moje myšlenky se stáčely jen a pouze na Ukrajinu a na to, co se tam děje. Zapojit se do vědeckého týmu je sice náročné, ale můžu se ponořit do práce a tak trošku odsunout myšlenky na domov. Teď vím, že můj stesk a zármutek situaci na Ukrajině vyřešit nedokáže. Ale moje pracovní nasazení může pomoci, alespoň do budoucna. Co můžu udělat tady, to pomůže i doma,“ uvědomuje si Versalová.

Měla jsem dům se zahradou a se spoustou růží a levandule. Vím, že náš dům stojí, ale Rusové jej vyrabovali. Sousedé se bojí vejít dovnitř, protože je tam možná nevybuchlá munice. Natalia Versalová ekonomka