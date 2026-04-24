Na rozdíl od masivní vlny článků, petic a skandování na Letné o „proruské Vachatové“ se po informacích od BIS, že tomu tak není, objevilo jen pár textů s tímto sdělením. Nicméně Vachatová přestala být po řadě dní, které chvilkami připomínaly až mediální a společenský lynč, jedním z ústředních témat velké části médií a aktivistů. Proti některým z nich dnes chystá právní kroky, byť sama ví, že to očištění jejího jména příliš nepomůže. Když jezdí do práce na Úřad vlády, stále raději nosí tmavé brýle, aby ji lidé nepoznali. S manželem a dětmi se přestěhovali.
Vaše jméno se dostalo do popředí kvůli uniklému návrhu zákona o registraci neziskovek. Tvrdila jste, že jste s ním neměla nic společného, jen ho pánové Jindřich Rajchl s dalšími tvořili na vašem počítači. To jako Rajchl zavolal, že by si k vám přišli něco sepsat?
Předně musím říct, že opravdu vítám snahu takový zákon napsat a podporuji jeho vznik. Myslím, že větší transparentnost toků do neziskovek je potřeba. Jindřich Rajchl takový návrh vytvořil a já byla panem premiérem pověřena, abych se na to podívala. Když jsem dokument otevřela, zdál se mi velmi podobný americkému zákonu FARA.
Jelikož jsem se zákonu FARA dlouho věnovala a sledovala i, proč byl smeten například maďarský návrh rozhodnutím Evropského soudního dvora nebo jak byl smeten návrh slovenský, nechtěla jsem, aby se v návrhu Jindřicha Rajchla opakovaly stejné chyby. My v tom zákoně přece nepotřebujeme represivní věci, nemá mít represivní či stigmatizační charakter. Mělo by jít především o zprůhlednění finančních toků.
Navíc přišla další rána – byla jsem zařazena na seznam Myrotvorec. Tohle ti novináři a aktivisté napáchali, oni mě tam dostali. Z něj bylo několik lidí opravdu zlikvidovaných. A jim je to úplně jedno, humanistům, oni na té nenávisti ještě navíc vydělávali.