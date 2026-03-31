Babišovu poradkyni Vachatovou řešila komise pro BIS. Její bratr podniká v Rusku

  16:19
Sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) v úterý jednala mimo jiné o poradkyni premiéra Andreje Babiše pro svobodu slova Natálii Vachatové, jejíž bratr dlouhodobě žije v Rusku, kde řídí firmu na vymáhání dluhů. Schůzka proběhla v utajeném režimu. Člen komise a lidovecký poslanec Jan Bartošek k jednání řekl, že ohledně Vachatové nepodá podnět k výboru pro bezpečnost.
Natálie Vachatová. | foto: ČTK

„Jednání proběhlo v utajeném režimu. Můžu ale uvést, že ohledně Natálie Vachatové nepodám podnět na sněmovní bezpečnostní výbor,“ řekl po jednání pro iDNES.cz Bartošek, který je členem komise pro kontrolu BIS.

Vachatová od března čelí kritice kvůli svému bratrovi Fedorovi, který žije a pracuje v Moskvě. Bývalá politička Trikolory je vedle toho odsuzována za své výroky na sociálních sítích.

„Většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality,“ sdělila Babišova poradkyně v diskusi na síti X, kde reagovala na oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi. Film dokumentuje život v Rusku a proputinovskou propagandu na tamějších základních školách.

Vyhrožují mi smrtí, říká Babišova kritizovaná poradkyně. Chystá žaloby

Kritice se Vachatová chce bránit právní cestou a už dříve odkázala redakci iDNES.cz na svého právníka Radka Suchého s tím, že k věci se bude vyjadřovat pouze Suchý jako její právní zástupce. Ten sdělil, že plánují podat hned několik žalob.

Vachatová působí jako Babišova poradkyně od letošního 1. ledna, jak pro iDNES.cz dříve potvrdila i mluvčí vlády Karla Mráčková.

Oficiálně je Vachatová označena i jako autorka návrhu zákona o zahraničních vazbách, který v březnu unikl na veřejnost. Za návrhem stojí také poslanec SPD Jindřich Rajchl či Radek Vondráček z hnutí ANO.

Neziskové organizace novelu označily za nástroj k šikaně občanské společnosti a omezování svobody slova. Vachatová tvrdí, že na přípravě zákona se podílí jen v konzultační rovině.

Likvidační a šikanózní. Skauty a další neziskovky děsí zákon „po vzoru Ruska“

Hnutí ANO se později od návrhu distancovalo. Babiš stejně jako ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tvrdí, že kabinet nechystá zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací, o němž by bylo možné hovořit jako o ruském. Nicméně na zákon, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů, vláda podle Babiše nerezignuje.

Portál iDNES.cz ohledně Vachatové oslovil také předsedu komise Roberta Králíčka z hnutí ANO. „Komise pro kontrolu BIS se zabývala podnětem Jana Bartoška ohledně Natálie Vachatové. Neshledala však za nutné o tom dále informovat bezpečnostní výbor,“ oznámil Králíček. Vachatové se v minulosti zastal Babiš, který ji popsal jako znalkyni svobody slova.

Sněmovní komise řešila mimo jiné také případ úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích.

Jednání sněmovní komise v pražském sídle BIS se týkalo i pravomocí zpravodajské služby, k nimž by mohla vzniknout pracovní skupina. „Jsou tam věci, které jak BIS, tak policie vidí jako nedostatečné,“ řekl v úterý Králíček.

Člen komise Pavel Žáček z ODS připomněl, že zpravodajci musí pracovat na základě rozhodnutí státního zastupitelství nebo soudu a nemohou používat techniky, které využívala před rokem 1989 tehdejší komunistická Státní bezpečnost.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem, řekl Pavel. Macinka hlavu státu kritizuje

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026)

Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to dnes České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů...

31. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:53

Jiný druh písma, modrý obal. Sněmovna představila novou ústavu za milion

Představení nového slavnostního provedení Ústavy ČR autorů Ondřeje Báchora,...

Příští zvolený prezident České republiky bude skládat slib na nové slavnostní provedení ústavy. Ceremoniální výtisk zhotovený podle návrhu Ondřeje Báchora, Matěje Činčery a Jana Nováka, jenž zvítězil...

31. března 2026  16:50

Babiš chce, ať Slovensko ukončí ropnou nouzi, Fico otevření ropovodu Družba

Tisková konference premiérů Andreje Babiše a Roberta Fica po jednání ministrů...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se sešly na zámku Nová Horka u Studénky. „Máme si co říci, jsme největší obchodní partneři,“ řekl po jednání Babiš. „Chci ocenit mimořádně aktivní...

31. března 2026,  aktualizováno  16:40

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem. V něm slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Případ...

31. března 2026  16:37

Mercedes chce v Chebu otevřít závod na nákladní auta, zaměstná přes tisíc lidí

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více...

31. března 2026  16:29

Soud rozhodne o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhodne, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:27

Velryba v Německu už potřetí uvázla na mělčině. Měla by se osvobodit sama

Velryba uvízlá v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)

Velryba, která v minulých dnech dvakrát uvázla na mělčině na severu Německa, uvázla v úterý potřetí. Na tiskové konferenci to uvedl ministr životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska Till...

31. března 2026  11:32,  aktualizováno  16:22

Nemám dobrou zprávu, řekla na Ukrajině Kallasová. Nemůže jí zaručit unijní půjčku

Sledujeme online
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (uprostřed) při návštěvě pietní...

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle serveru RBK-Ukrajina v Kyjevě řekla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2...

31. března 2026  16:11

Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Majitel domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily za černou stavbu a nařídily jeho demolici, se pokusil o další kroky, jak se bourání vyhnout. Po vyšplhání na střechu domu tentokrát...

31. března 2026  16:07

Jako Mulder a Scullyová. Nová Akta X ukázala obsazení rolí vyšetřovatelů FBI

Režisér Ryan Coogler oznámil obsazení nových postav v rebootu seriálu Akta X....

Slavný sci-fi seriál z přelomu tisíciletí Akta X se dočká rebootu. Na svědomí ho bude mít scenárista a režisér oscarového snímku Hříšníci Ryan Coogler. Společnost Hulu nedávno odsouhlasila výrobu...

31. března 2026  16:05

Zlatá socha se sevřenou pěstí, letadla v lobby. Trump ukázal plány knihovny v Miami

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na...

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na Floridě chce postavit mrakodrap se zlatým vchodem, v němž vznikne prezidentská knihovna. Na zveřejněných vizualizacích...

31. března 2026  16:04

