„Jednání proběhlo v utajeném režimu. Můžu ale uvést, že ohledně Natálie Vachatové nepodám podnět na sněmovní bezpečnostní výbor,“ řekl po jednání pro iDNES.cz Bartošek, který je členem komise pro kontrolu BIS.
Vachatová od března čelí kritice kvůli svému bratrovi Fedorovi, který žije a pracuje v Moskvě. Bývalá politička Trikolory je vedle toho odsuzována za své výroky na sociálních sítích.
„Většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality,“ sdělila Babišova poradkyně v diskusi na síti X, kde reagovala na oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi. Film dokumentuje život v Rusku a proputinovskou propagandu na tamějších základních školách.
|
Kritice se Vachatová chce bránit právní cestou a už dříve odkázala redakci iDNES.cz na svého právníka Radka Suchého s tím, že k věci se bude vyjadřovat pouze Suchý jako její právní zástupce. Ten sdělil, že plánují podat hned několik žalob.
Vachatová působí jako Babišova poradkyně od letošního 1. ledna, jak pro iDNES.cz dříve potvrdila i mluvčí vlády Karla Mráčková.
Oficiálně je Vachatová označena i jako autorka návrhu zákona o zahraničních vazbách, který v březnu unikl na veřejnost. Za návrhem stojí také poslanec SPD Jindřich Rajchl či Radek Vondráček z hnutí ANO.
Neziskové organizace novelu označily za nástroj k šikaně občanské společnosti a omezování svobody slova. Vachatová tvrdí, že na přípravě zákona se podílí jen v konzultační rovině.
|
Hnutí ANO se později od návrhu distancovalo. Babiš stejně jako ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tvrdí, že kabinet nechystá zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací, o němž by bylo možné hovořit jako o ruském. Nicméně na zákon, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů, vláda podle Babiše nerezignuje.
Portál iDNES.cz ohledně Vachatové oslovil také předsedu komise Roberta Králíčka z hnutí ANO. „Komise pro kontrolu BIS se zabývala podnětem Jana Bartoška ohledně Natálie Vachatové. Neshledala však za nutné o tom dále informovat bezpečnostní výbor,“ oznámil Králíček. Vachatové se v minulosti zastal Babiš, který ji popsal jako znalkyni svobody slova.
Sněmovní komise řešila mimo jiné také případ úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích.
Jednání sněmovní komise v pražském sídle BIS se týkalo i pravomocí zpravodajské služby, k nimž by mohla vzniknout pracovní skupina. „Jsou tam věci, které jak BIS, tak policie vidí jako nedostatečné,“ řekl v úterý Králíček.
Člen komise Pavel Žáček z ODS připomněl, že zpravodajci musí pracovat na základě rozhodnutí státního zastupitelství nebo soudu a nemohou používat techniky, které využívala před rokem 1989 tehdejší komunistická Státní bezpečnost.