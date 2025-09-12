Hodně mých známých uvažuje o odchodu z USA, říká Natálie Kocábová v Rozstřelu

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Jsou konsternovaní a přehlcení informacemi. Změny přicházejí v takové kadenci, že to není fyzicky možný pobrat,“ říká Kocábová o současných náladách mezi Američany. Dodává, že mnoho lidí volí jakousi sebeobranu – informace si drží od těla, aby s nimi mohli vůbec žít.
Střelba na Charlieho Kirka jako zlom
Kocábová popsala, jak ji traumatizovaly záběry ze středeční střelby na konzervativního komentátora Charlieho Kirka. Okamžitě jí prý ale také došlo, že incident bude zneužit. „Hned ten večer se potvrdilo, že to bude záminka, jak obvinit levici a začít ji cíleně likvidovat,“ říká Kocábová. Podle ní Trump a jeho stoupenci od této chvíle otevřeně vyhlašují válku demokratům a nezávislým médiím a požadují, aby byli prohlášeni za teroristickou organizaci.
Kocábová potvrzuje, že se v USA rozpadají i blízké vztahy. „V rodinách se rozkmotřili demokraté s republikány. Zjistili jsme, že žijeme v úplně jiných světech,“ říká. Příčinou je podle ní dlouhodobé působení propagandistických médií, jako je Fox News, která lidem předkládají zcela odlišný obraz reality. „Už to není jen o půlkách, je to úplně roztříštěné. Lidé nevědí, co ten druhý ví, a nemají jednotný obraz.“
Zároveň přiznává, že vliv na vznik současné situace měla i extrémní woke kultura, kterou za svého působení podporovala demokratická vláda. „Sama jsem zažila situaci na párty v Severní Karolíně, kde jsme se normálně bavili a já říkám: Tak co s těma 47 genderama? Kdo tohle vymyslel? Kdo to platí? A kolem mě najednou všechno ztichlo. Po chvíli někdo zašeptal: My nevíme. – Tak to byl pro mě jeden ze zásadních momentů.“
Cena za klid? Strach a mizející svobody
Podle spisovatelky se sice na ulicích amerických měst situace kvůli razantním zásahům imigračních agentů uklidnila, ale za cenu strachu. „Mizí, protože mizí lidi a lidi se bojí jít ven.“ Kriticky se také vyjadřuje k rozhodnutí Nejvyššího soudu, který podle ní umožnil agentům zatýkat lidi i na základě barvy pleti bez soudního příkazu. Popisuje i otřesné podmínky v přeplněných detenčních centrech.
Životní standard běžných Američanů se podle ní nelepší. „Vzali zdravotní pojištění 16 milionům lidí. Všechno dál zdražuje.“ Dodává, že razantní imigrační politika má i nečekané dopady – například farmářům v Kalifornii hnije úroda na polích, protože nemá kdo sklízet.
Podle Kocábové Trump není schopen takovou agendu řídit sám. „Můj názor je, že to není absolutně v jeho silách.“ Za ním stojí několik frakcí: hnutí MAGA, ultrakonzervativní think-tanky ze 70. let jako Heritage Foundation, která prosazuje takzvaný „Project 2025“ – plán na reorganizaci americké vlády – a vlivné skupiny ze Silicon Valley v čele s Peterem Thielem. „Oni si jedou své agendy. Je ve velkém rozporu, kdo to ovládne a jak.“
Proč se Natálie angažuje?
Kocábová v Rozstřelu vysvětluje své osobní pohnutky k angažmá. Vnímá situaci v USA jako přímé ohrožení i pro Evropu. „Když Amerika bude takhle slabá a bude se dál oslabovat, tak my jsme v tom sami.“ Zároveň cítí „silný pocit viny“ cizince žijícího mimo vlast, že své zemi v krizi nepomohl. „Mám pocit, že jsem neudělala pro Ameriku dost.“
