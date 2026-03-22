Až každý desátý muž byl obětí násilí. Agresorem je nejčastěji rodič, říkají experti

Eliška Hovorková
Tereza Tykalová
  10:03
Když bylo Radkovi šest let, spadl na prolézačkách a vyrazil si dech. Tehdy mu pomohl muž, kterému říká „doktor“. Radkova matka se zachráncem navázala vztah a po několika týdnech se k němu i se synem nastěhovala. „Nejdřív jsem měl radost. Hodně jsme si hráli. Měl jsem pocit, že mě má rád. Rád mě asi měl, ale jinak, než bych si přál,“ vzpomíná Radek na muže, který ho zneužil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Jednou v noci, když se s mámou opili, za mnou přišel do postele. Začal mě osahávat. Všude. Dělal jsem, že spím, nevěděl jsem, co mám v tu chvíli dělat,“ říká. „Když mi bylo asi sedm nebo osm, strčil mi ho poprvé do pusy. Večer jsem strašně brečel. Místo toho, aby to matka řešila, řekla mu to a oba mě zmlátili, že si nemám vymýšlet,“ svěřuje se.

Mužovo chování se stupňovalo, znásilňování trvalo roky. „Po čase jsem už nebrečel. Prostě jako bych tam nebyl. Jako bych se na toho kluka díval z výšky a opovrhoval jím, že si to nechá dělat,“ dodává. Následky si nese dodnes.

Dlouho jsem nevěděl, že jsem oběť domácího násilí, říká týraný muž

Domácím nebo sexualizovaným násilím si podle průzkumu agentury Ipsos pro iniciativu Pod svícnem prošlo v Česku 11 procent mužů, tedy zhruba každý desátý. Pět procent dotázaných uvedlo, že se s násilím setkali opakovaně, další jedno procento, že dokonce pravidelně.

Raději mlčí

Podle spoluzakladatelky iniciativy Pod svícnem Michaely Studené dochází k násilí na mužích nejčastěji mezi pátým a desátým rokem jejich života. Oproti tomu ženy se s ním nejčastěji setkávají mezi 21. až 40. rokem. Rozdíly jsou i v typech agresorů. Zatímco u žen jde ve více než polovině případů o partnera či partnerku, u mužů jsou to rodiče. Matku jako agresora uvedlo 28 procent dotázaných, otce 26 procent a partnera 23 procent mužů, kteří se s násilím setkali.

„Myslím, že spousta mužů násilí na sobě, ať už v dětství, nebo v rámci partnerského života, bagatelizuje,“ říká Studená.

Konec strachu. Přibývá mužů, kteří přiznají, že jsou obětí domácího násilí

Skutečnost, že i muži bývají oběťmi násilí, potvrzuje terapeut Václav Chytrý z programu Stop násilí, který spadá pod Diakonii. „S násilím páchaným na mužích se u klientů našeho programu setkáváme. V celkovém souhrnu však ale stále platí, že častěji je násilí pácháno na ženách,“ vysvětluje.

Podle terapeuta Chytrého jsou také rozdíly v tom, jaké formě násilí muži čelí. Pokud jsou pachatelkami ženy, nejčastěji jde o psychické nebo verbální formy násilí. „Jde například o pasivní agresi, ponižování, degradaci, zesměšňování, nadávky apod. Dále je to násilí ve formě kontroly – mobilu, e-mailů, hlídání toho, s kým se muž vídá – či o sociální agresi – tu představuje např. omezování kontaktů, pomluvy mezi přáteli, v rodině...,“ popisuje zkušenosti z praxe Chytrý.

VIDEO: Když žena ubližuje muži, lidé to přehlížejí, ukazuje spot

Muži podle Studené násilí často vnímají jako něco, co si zasloužili, protože třeba v dětství zlobili. „Nikdo se ale nezamýšlí nad tím, proč. Jestli třeba k sobě chtěli připoutat pozornost, nebo to byla reakce na trauma,“ popisuje. Podle jejích odhadů by se skutečný počet mužů, kteří násilí na sobě zažili, mohl blížit dvaceti procentům. Důvodem nižších čísel v průzkumu je podle ní fakt, že o svých zkušenostech nechtějí mluvit.

S následky se oběti mohou potýkat celý život. Nejčastěji, ve 36 procentech případů, mají problémy s důvěrou, v nemalém měřítku jde také o psychické problémy, potíže v intimním životě nebo s navazováním vztahů.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Až každý desátý muž byl obětí násilí. Agresorem je nejčastěji rodič, říkají experti

ilustrační snímek

Když bylo Radkovi šest let, spadl na prolézačkách a vyrazil si dech. Tehdy mu pomohl muž, kterému říká „doktor“. Radkova matka se zachráncem navázala vztah a po několika týdnech se k němu i se synem...

22. března 2026  10:03

OBRAZEM: Letná plná vzkazů politikům. Podívejte se, co konkrétního jim říkají

Demonstrace Milion chvilek... Letná. (Praha, 21. března 2026).

Na Letné se v sobotu konala demonstrace spolku Milion chvilek, na kterou dorazily statisíce lidí z celé republiky. Účastníci dávali najevo nespokojenost s vládou i obavy z vývoje naší země. Na...

22. března 2026  9:19

Trumpovo ultimátum. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme elektrárny, hrozí Íránu

Sledujeme online
Donald Trump (9. března 2026)

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit...

22. března 2026  7:07,  aktualizováno  8:55

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chtěla žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  16:51,  aktualizováno  22. 3. 7:55

Kubu zasáhl další výpadek elektřiny, bez energie je deset milionů lidí

Kubu postihl výpadek elektrické sítě. (22. března 2026)

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden, bez elektřiny se ocitlo na 10 milionů lidí. Informovalo o tom v noci na neděli tamní ministerstvo...

22. března 2026  7:29

Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka

Premium
Kateřina Legnerová

Jsou padesátníci digitálně negramotní? A mladí zaměstnanci zase líní a chtějí hlavně dostatek volného času a žádné přesčasy? Jak vypadá dnešní trh práce v Česku a soužití jednotlivých generací v něm...

22. března 2026

Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni

Lidé nakupují na tržišti Tajrish v severním Teheránu před svátkem Nowruz, který...

Íránská inflace vystoupala na nejvyšší hodnoty od druhé světové války. Podle oficiálních údajů vzrostly ceny v únoru meziročně o 68,1 procenta. Ještě dramatičtější je situace u potravin, které oproti...

22. března 2026

Virtuální realita léčí. Zajistí ležícím pobyt v přírodě i pohyb, popáleným utlumí bolest

Premium
ilustrační snímek

Nakupovat, vyndávat nádobí z myčky nebo věšet prádlo. Takový „zážitek“ si mohou už vcelku běžně dopřát i pacienti v nemocnicích nebo lázních pomocí brýlí s trojrozměrným neboli 3D obrazem. Virtuální...

22. března 2026

My chceme maso! Arnolda naolejovali a vystavili, akce v muzeu se zvrhla

Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976)

Je kulturistika umění? Můžete se stát sochařem vlastního těla? Přesně před padesáti lety odpovědi na tyto otázky hledalo pozoruhodné umělecké sympozium, jehož hlavní hvězdou se stal Arnold...

22. března 2026

Co si myslí Američané o válce s Íránem. Strach z jaderné války přiznává většina

Premium
Letadlová loď USS Abraham Lincoln v rámci operace Epic Fury. (28. února 2026)

Od naší spolupracovnice v USA Většina řadových občanů USA s válkou v Íránu nesouhlasí. Co dělat s hrozbou jaderných zbraní a terorismu, když selhala diplomacie? Na to už odpověď nemají.

22. března 2026

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

21. března 2026  21:39

Íránská raketa zasáhla v Izraeli město s jaderným výzkumným centrem

Nejméně 39 lidí zranil útok íránskou balistickou raketou v jihoizraelském městě...

Nejméně 39 lidí se zranilo po sobotním útoku íránskou balistickou raketou v jihoizraelském městě Dimona. Nachází se tam jaderné výzkumné centrum. Server Times of Israel (ToI) s odvoláním na...

21. března 2026  21:22

