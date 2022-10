Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Česko je jednou z posledních zemí v Evropské unii, která ještě toleruje tělesné tresty u dětí. I když se v roce 2007 zavázalo k přijetí zákona, který by jakékoliv trestání dětí zakazoval, doteď tak ještě neučinilo. Nyní se ale problematika opět vrací a vypadá to, že Česká republika dospěla do bodu, kdy už by k přijetí nové legislativy mohla být vůle.